Những mẫu xe cũ trong tầm giá 600 triệu đáng mua năm 2022

1. Toyota Innova 2.0G sản xuất năm 2017

Đã từng là mẫu xe được săn đón nhất trên thị trường xe cũ và mới nhưng giờ đây vị thế của Toyota Innova trong phân khúc MPV đã không còn như xưa khi thị phần phân khúc bị Mitsubishi Xpander chiếm gần hết.

Mặc dù vậy, Toyota Innova trên thị trường xe cũ cũng vẫn rất được yêu thích. Với 600 triệu đồng, bạn có thể cân nhắc tới mẫu Toyota Innova 2.0G sản xuất năm 2017. Tất nhiên, chủ xe cũng cần dự trù thêm một khoản chi phí nhỏ khoảng 2% giá xe và một số tiền để chi trả cho các khoản phí, thuế bắt buộc giúp xe lăn bánh trên đường.

Xe Toyota Innova

Về kích thước, Toyota Innova 2.0G AT 2017 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.735 x 1.830 x 1.795 mm cùng chiều dài cơ sở 2.750 mm và khoảng sáng gầm xe 178 mm. Khả năng lội nước của xe lên đến 500 mm. Về mặt an toàn, mẫu MPV có hệ thống phanh an toàn cơ bản như 3 túi khí, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp.