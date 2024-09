Những mẫu sedan hạng C đời cũ, giá dưới 500 triệu đáng mua nhất lúc này

Thị trường xe cũ hiện nay đang có nhiều mẫu sedan hạng C qua sử dụng, giá chỉ dưới 500 triệu và rất đáng cân nhắc lựa chọn cho những gia đình có từ 3-4 thành viên. Khi đặt lên bàn cân giữa việc bỏ ra 7-800 triệu đồng để sở hữu một chiếc sedan hạng C mới, nhiều người tiêu dùng lại ưu tiên tìm đến các mẫu xe cũ trong cùng phân khúc này. Với số tiền dưới 500 triệu đồng, khách hàng giờ đây có nhiều lựa chọn hấp dẫn trong dòng sedan hạng C đã qua sử dụng, với các đời xe mới, đáp ứng nhu cầu của gia đình từ 3-4 thành viên. Dưới đây là những mẫu xe sedan hạng C cũ, đời cao với mức giá dưới 500 triệu đồng, xứng đáng để cân nhắc khi mua: Mazda3 1.5L Luxury đời 2020: Giá khoảng 490 triệu đồng Mẫu Mazda3 1.5L Luxury đời 2020 thuộc thế hệ sản phẩm cũ nhưng vẫn nổi bật bởi thiết kế KODO trau chuốt, khó lỗi thời. Mẫu xe này được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như đèn pha LED tự động tắt/bật theo cảm biến, mở góc lái tự động, đèn định vị ban ngày, đèn hậu LED,... Mazda3 1.5L Luxury đời 2020. Ảnh: Nhi Thảo Tổng quan bên trong không gian nội thất của Mazda3 1.5L Luxury đời 2020 không quá cao cấp và hiện đại nhưng vẫn có thiết kế cân xứng, tinh tế. Dù vậy, mẫu xe này chỉ được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống điều hoà tự động nhưng thiết kế kém thẩm mỹ và khoang hàng ghế thứ 2 không quá rộng rãi. Nội thất Mazda3 1.5L Luxury đời 2020. Ảnh: Nhi Thảo Về khả năng vận hành, mẫu xe này chỉ được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Với hệ động lực này, Mazda3 1.5L không quá mạnh mẽ và đáp ứng vừa đủ nhu cầu sử dụng cơ bản. Trong tình huống thốc ga, người ngồi trong xe có thể cảm nhận rõ tiếng động cơ vọng vào nhưng hiệu quả tăng tốc không cao. Honda Civic 1.5G đời 2018: Giá khoảng 490 triệu đồng Honda Civic đời 2018 thuộc thế hệ cũ nhưng tổng thể thiết kế vẫn năng động và thể thao, thậm chí là vượt trội hơn so với thế hệ mới. Phiên bản Civic 1.5G có nhiều trang bị hiện đại như hệ thống đèn LED, đèn bật/tắt tự động theo cảm biến, đèn sương mù và hệ thống đèn hậu LED. Honda Civic 1.5G đời 2018. Ảnh: Thế Vũ Bên trong khoang nội thất của Civic 1.5G đời 2018 không quá ấn tượng nhưng có nhiều trang bị công nghệ nổi bật, đơn cử như màn hình trung tâm 8 inch, điều hoà 2 vùng độc lập, bảng đồng hồ điện tử, hệ thống âm thanh 8 loa, cửa sổ trời,... Nội thất Honda Civic 1.5G đời 2018. Ảnh: Thế Vũ Honda Civic là mẫu xe có khả năng vận hành nổi trội nhất trong phân khúc sedan hạng C cũ, dưới 500 triệu hiện nay. Với động cơ 1.5L tăng áp, công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220Nm, sử dụng hộp số tự động vô cấp, Honda Civic 1.5G cho khả năng tăng tốc ấn tượng, cảm giác vận hành thể thao và đầm chắc. Khả năng vận hành cũng là một yếu tố rất được khách hàng quan tâm khi quyết định chọn mua Honda Civic cũ. KIA Cerato 2.0 AT Premium đời 2019: Giá khoảng 485 triệu đồng KIA Cerato đời 2019 thuộc sản phẩm thế hệ mới nhưng là phiên bản ra mắt đầu tiên nên có một số khác biệt nhỏ so với KIA K3 đang được KIA Việt Nam bán ra hiện nay. KIA Cerato 2.0 AT Premium đời 2019. Ảnh: Giang Trần Về tổng thể, Cerato là mẫu xe có thiết kế cân đối, mềm mại và ít góc cạnh nhất trong phân khúc sedan hạng C hiện nay. Phiên bản Cerato 2.0 AT Premium được trang bị đèn LED kết hợp đèn pha tự động, gạt mưa tự động và cụm đèn hậu LED. Thiết kế bên trong khoang nội thất của Cerato 2.0 AT Premium khá hiện đại và thể thao với ghế bọc hai tông màu đỏ/đen, màn hình trung tâm 8 inch, điều hoà 2 vùng độc lập, cửa sổ trời,... Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn sử dụng phanh tay cơ nên sẽ hơi thô và thiếu thẩm mỹ khu vực điều khiển. Nội thất KIA Cerato 2.0 AT Premium đời 2019. Ảnh: Giang Trần Bù lại, không gian hàng ghế thứ 2 trên Cerato khá rộng rãi và thoải mái, phù hợp cho những khách hàng cần một mẫu xe có không gian thoáng đãng. Về khả năng vận hành, Cerato 2.0 AT Premium trang bị động cơ xăng 2.0L, công suất 159 mã lực và mô-men xoắn 194Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này không quá mạnh nhưng tương đối mượt mà và ổn định, đủ bốc trong các tình huống tăng tốc. Dù vậy, cảm giác lái của Cerato khá mềm và nhẹ, không quá đầm chắc và cứng cáp.