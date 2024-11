Những mẫu điện thoại hỗ trợ 5G mức giá dưới 10 triệu đáng mua dịp Tết Dương lịch

Với dòng điện thoại thông minh có mức giá dưới 10 triệu, ngoài hỗ trợ 5G, người dùng còn được trải nghiệm những sản phẩm có cấu hình khỏe, thời lượng sử dụng lâu. Thời điểm cuối năm, những dòng điện thoại thông minh đã ra mắt một thời gian đang có mức giá hấp dẫn người mua. Đặc biệt trong phân khúc dưới 10 triệu đồng, có khá nhiều mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín. Đi cùng với việc hỗ trợ công nghệ 5G, còn là cấu hình mạnh mẽ so với các sản phẩm trong tầm giá, trang bị cho người dùng đầy đủ những tiện ích như chụp ảnh, giải trí với chất lượng màn hình AMOLED, chơi game, thời lượng sử dụng pin tốt, sạc nhanh... OPPO Reno11 F 5G - 8,5 triệu đồng Về ngoại hình, chiếc điện thoại Reno11 F 5G đã mang tới một mặt lưng hoàn toàn mới, khác hẳn so với Reno11 5G và Reno11 Pro 5G trước đó. Mặt lưng cùng khung viền của Reno11 F được làm vuông vắn, màu sắc trẻ trung. Thiết bị vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng, cảm giác cầm nắm thoải mái với độ mỏng chỉ 7.54mm và nhẹ 177g. Cùng với đó chiếc điện thoại cũng được trang bị khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP65, điều hiếm thấy trên các smartphone tầm trung của Oppo. OPPO Reno11 F 5G. Màn hình với kích thước 6.7 inch, tấm nền AMOLED, độ phân giải FHD (2412 × 1080), tần số quét 120Hz. Với độ sáng tối đa 1.1100 nit, khả năng hiên thị 1,07 tỉ màu nhờ tấm nền 10 bit, đáp ứng 100% dải màu DCI P3, 100% sRGB, tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 93.4% với độ dày viền màn hình chỉ 1.47mm. Màu sắc hiển thị tươi tắn, cuộn vuốt mượt mà, độ sáng cao giúp nhìn rõ cả dưới trời nắng gắt. Cùng chipset MediaTek Dimensity 7050 mạnh mẽ. Oppo trang bị cho Reno11 F hệ thống 3 camera phía sau với camera chính độ phân giải cao 64MP, khẩu độ f/1.7; trường nhìn 81°; hỗ trợ OIS với Chế độ chụp đêm thông minh và tiêu cự 25mm linh hoạt giúp thu được nhiều góc ảnh đẹp hơn trong môi trường tối. Bên cạnh đó là camera góc siêu rộng 8MP, 112º đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh góc rộng, phong cảnh, kiến trúc, chụp nhóm. Cuối cùng là camera macro 2MP phục vụ việc chụp ảnh cận cảnh. Ở phía trước, máy sở hữu camera 32MP để phục vụ chụp ảnh selfie, quay vlog. Cả camera chính 64MP và camera selfie 32MP đều cho phép quay video 4K 30fps. Trong bị viên pin 5000mAh cùng sạc nhanh 67W, mang tới trải nghiệm liền mạch suốt ngày dài. Realme 13+ 5G - 8,4 triệu đồng Về thiết kế, mang lại điểm ấn tượng ban đầu là mẫu smartphone mới nhà realme sở hữu mặt lưng giả da cao cấp, không chỉ giúp mang đến vẻ đẹp sang trọng cho thiết bị mà còn cho cảm giác cầm nắm trên tay khá thoải mái. Realme 13+ 5G được trang bị màn hình lớn 6.7 inch cho góc nhìn rộng mở, độ phân giải Full HD+, tấm nền AMOLED cho khả năng hiển thị hình ảnh vô cùng sắc nét, chi tiết. Kết hợp với công nghệ âm thanh Dolby Atmos còn giúp mang lại trải nghiệm sống sống động, chân thực, nhất là khi bạn xem phim hay chơi game. Realme 13+ 5G. Được trang bị con chip Dimensity 7300 Energy 5G 4nm giúp cung cấp hiệu suất làm việc mạnh mẽ, vượt trội trong tầm giá, đi kèm viên pin 5.000 mAh. Đáng chú ý, máy còn hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh SuperVOOC 80W cho phép bạn rút ngắn thời gian sạc đáng kể, chỉ mất khoảng 31 phút để nạp đầy 100% pin cho thiết bị. Chưa kể, công nghệ sạc này còn giúp đảm bảo an toàn cho thiết bị cũng như người sử dụng với nhiều lớp bảo vệ, ngăn ngừa quá nhiệt và quá áp. Vivo V25 5G - 7,9 triệu đồng Vivo V25 5G 8GB/128GB có chứa thiết kế Ultra-body mỏng và siêu nhẹ để bạn có thể dễ dàng cầm vừa gọn trong lòng bàn tay. Thiết bị đi kèm với ba màu sắc là Aquamarine Blue (xanh), Sunrise Gold (vàng) and Black Diamond (đen) phù hợp với mọi cá tính thời trang của người dùng. Chiếc máy có màn hình AMOLED 6.44 inch với độ phân giải FHD+ (2404×1080 pixels), với độ sáng 1300 nits. Vivo V25 5G. Cùng với đó, thiết bị được cung cấp năng lượng bởi con chip MediaTek Dimensity 900 siêu ấn tượng. Bộ xử lý 6nm và hỗ trợ 5G. Vivo V25 5G được trang bị bộ 3 camera bao gồm camera chính 64MP OIS, camera góc siêu rộng 8MP và camera macro 2MP. Trong khi đó đằng trước là một camera selfie có độ phân giải lên đến 50MP. Mặc dù có cấu hình tốt, nhưng chiếc máy này lại chỉ được trang bị viên pin chỉ 4500mAh và đi kèm với công nghệ sạc nhanh 44W cực đỉnh. Công nghệ sạc này sẽ hỗ trợ sạc 61% chỉ trong vòng 30 phút Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 7,8 triệu đồng Redmi Note 13 Pro 5G được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 7s Gen 2 mạnh mẽ có cấu trúc gồm 8 nhân. Theo đó, xung nhịp trung bình của con chip khoảng 1.95GHz và có thể đạt đến mức tối đa 2.4GHz giúp bạn xử lý những tác vụ nhanh chóng. Mặt lưng của Redmi Note 13 Pro 5G là hệ thống 3 ống kính gồm 200MP, 8MP và 2MP. Nhờ vào đó, người dùng có thể chụp ảnh và quay video vô cùng sắc nét ở mọi góc độ. Redmi Note 13 Pro 5G. Kết hợp với ống kính chất lượng cao là các tính năng hỗ trợ chụp ảnh tiên tiến. Smartphone có khả năng chụp toàn cảnh, chống rung OIS, chụp ảnh chuyển động, chụp đêm, xóa phông, làm đẹp Ai,... Với dung lượng pin lên đến 5100mAh, chiếc điện thoại của nhà Redmi có khả năng hoạt động xuyên suốt ngày dài. Ngoài ra, điện thoại cũng giúp người dùng tiết kiệm thời gian đáng kể khi có khả năng sạc nhanh với công suất lên đến 67W. Samsung Galaxy A54 5G - 7,4 triệu đồng Samsung Galaxy A54 5G tiếp tục truyền thống cung cấp các tính năng hàng đầu với mức giá hấp dẫn khi được được trang bị màn hình Super AMOLED 6,4 inch, tần số quét 120 Hz giúp hình ảnh hiển thị mượt mà hơn. Về phần cứng, máy sử dụng bộ vi xử lý Exynos 1380 "cây nhà lá vườn" của Samsung, RAM 8 GB, hỗ trợ đa nhiệm tốt hơn, đi kèm theo đó là công nghệ kết nối 5G. Samsung Galaxy A54 5G. Mặt sau của máy là cụm camera lớn với cảm biến chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera macro 5 MP. Trong khi đó camera selfie có độ phân giải 32 MP, đáp ứng tốt hầu hết các nhu cầu chụp ảnh selfie với gia đình, bạn bè mọi lúc mọi nơi. Samsung Galaxy A54 5G sẽ được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành 4 năm liên tục, đảm bảo người dùng luôn được trải nghiệm các tính năng mới. Viên pin đi kèm có dung lượng 5.000 mAh, tuy nhiên chiếc điện thoại này tỏ ra thu thiệt hơn so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, khi chỉ hỗ trợ sạc nhanh 25 W. Chí Hiếu