Những mánh lới nhận hối lộ của đăng kiểm khiến Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng 'xấu hổ'

Còn tại các trung tâm đăng kiểm, một thứ “luật bất thành văn” để không bị gây khó dễ chủ phương tiện đều “bỏ quên” 200-300.000 đồng ở vị trí cố định trên xe; và rồi sau đó, các nhân viên, đăng kiểm viên 'đương nhiên' bỏ túi. Đó là với những xe gia đình, thường ít lỗi.

Hành vi “ăn tiền” còn xảy ra tương tự với phương tiện không tuân thủ quy định về an toàn giao thông hay ở các xe chạy dịch vụ cũng được các trung tâm đăng kiểm cho qua; tuy nhiên số tiền 'chung chi' không dừng lại 200- 300.000 đồng/phương tiện.

Minh chứng gần đây nhất, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã phát hiện nhiều phương tiện đăng kiểm không đảm bảo an toàn nhưng vẫn được Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, nhiều phương tiện tham gia giao thông nhưng không tuân thủ đúng các quy định về an toàn giao thông vẫn được trung tâm này cho đăng kiểm.

Tương tự, ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng quyết định khởi tố, bắt tạm giam với 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng về hành vi “Nhận hối lộ”.