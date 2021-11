Những màn kết hợp ngôi sao Kpop và US-UK khiến bao người thích thú

Là những người bạn thân thiết ở ngoài đời nên nữ ca sĩ Halsey đã không ngần ngại mà đồng ý luôn, khi được BTS ngỏ lời mời góp giọng trong album của họ. Sản phẩm chung của cả 2, Boy With Luv là bài hát chủ đề cho mini album thứ 6 Map Of The Soul: Persona của BTS, phát hành vào tháng 4/2019.

Sự kết hợp của BTS và Halsey trong bài hát này đã mang về những thành công vô cùng ấn tượng cho cả 2. Boy With Luv trở thành MV có nhiều lượt xem nhất trên YouTube vào thời điểm đó trong 24h đầu với 74,6 triệu lượt. Bài hát này còn đứng thứ 8 ở Billboard Hot 100 và nhận được những chứng nhận bạch kim ở Hoa Kỳ, bạc ở Anh và vàng ở Úc.



Nói không ngoa thì Boy With Luv là sản phẩm hợp tác thành công nhất giữa nghệ sĩ K-pop và US-UK (Ảnh: Twitter)

BLACKPINK & Dua Lipa

Ngày 4/9/2018, nữ ca sĩ đến từ xứ sở sương mù Dua Lipa khiến người hâm mộ của cô cũng như BLACKPINK vô cùng bất ngờ, khi thông báo cả 2 sẽ có sản phẩm âm nhạc chung được phát hành trong album của cô vào tháng 10.

Sản phẩm âm nhạc hợp tác của cả 2 mang tên Kiss And Make Up đã nhận được những sự ủng hộ tích cực từ người hâm mộ, ngay sau khi vừa được phát hành. Dù chỉ là 1 track nhỏ trong album và không được quảng bá rầm rộ, thế nhưng Kiss And Make Up vẫn có được gần 400 triệu lượt stream trên Spotify và các chứng nhận bạch kim ở Úc, vàng ở Ý và bạc ở Anh.