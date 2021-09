Những màn hát nhép 'ai oán' để đời của các mỹ nhân Vbiz

Your browser does not support the video tag.

Clip Thuỷ Tiên bị lộ hát nhép khi trình diễn

Ngay sau đêm diễn, Thủy Tiên đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cô cho biết do muốn khuấy động phong trào ở đoạn cuối nên trong buổi tổng duyệt, cô đã sửa nhạc thêm vào đoạn cuối có giọng chính lớn để vũ đoàn có thể nhảy theo nhịp, còn mình thì giao lưu với khán giả.

Dù không biết lời chia sẻ của Thuỷ Tiên có khiến cộng đồng mạng tin không nhưng đây vẫn là sự việc hát nhép gây xôn xao vào thời điểm bấy giờ.

Bích Phương bị giật mic nhưng giọng hát vẫn "siêu to khổng lồ"

Vào năm 2019, Bích Phương đích thị “thánh nhọ” của năm khi vướng nghi vấn "hát nhép".

Cụ thể, khi đang trình diễn ca khúc Đi Đu Đưa Đi trên sân khấu, Bích Phương bất ngờ bị một khán giả bước lên sân khấu giật mic yêu cầu tắt nhạc để thông báo tìm trẻ lạc.