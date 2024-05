Những lý do nên bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể

Tốt cho sức khỏe làn da

Các chất chống oxy hóa như vitamin C, E và beta-carotene giúp bảo vệ da khỏi những tác hại của bức xạ tia cực tím và ô nhiễm. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa đóng vai trò ngăn ngừa và sửa chữa tổn thương da do các gốc tự do gây ra. Chúng có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa, chẳng hạn như nếp nhăn và đốm đồi mồi bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen và sửa chữa các tế bào da bị tổn thương.

Cải thiện thị lực