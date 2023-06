Những lưu ý sống còn khi ra ô tô bật điều hòa ngủ

Vì sao ngủ trong ô tô lại có nguy cơ tử vong?

Không ít người lên ý tưởng ngủ trong ô tô bật điều hoà, và bạn hoàn toàn có thể ngủ ngon trong ô tô bật điều hoà. Tuy nhiên, nhiều trường hợp ngủ quên trong ô tô dẫn đến tử vong.

Vietnamnet dẫn nguồn ehiclefreak cho biết, lý do chính khiến việc ngủ liên tục nhiều giờ trong ô tô bật điều hoà trở nên nguy hiểm là do khí CO (hay carbon monoxide). Để máy điều hòa ô tô hoạt động nghĩa là giữ cho động cơ ô tô của bạn hoạt động.

Khí CO nguy hiểm thế nào?