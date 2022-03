Những lưu ý khi trong nhà có người thuộc nhóm nguy cơ cao nghi mắc COVID-19 hoặc F0 trở nặng

Hình minh họa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, phần lớn các trường hợp nặng và tử vong do COVID-19 trên địa bàn thành phố có đặc điểm chung là người trên 65 tuổi và có bệnh nền, có trường hợp vẫn chưa tiêm vaccine. Do đó, chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ đã được triển khai và thực tế đã cho thấy hiệu quả khi số tử vong của thành phố hiện đang ở mức tháp.



Trước tình hình dịch bệnh đang gia tăng do chủng Omicron thì việc bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ vẫn là biện pháp rất quan trọng. Thành phố tiếp tục triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mở rộng cho người trên 50 tuổi và người có bệnh nền ở mọi lứa tuổi.



Để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, điều đầu tiên là cách ly ngay người mắc COVID-19 với người nguy cơ để giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mắc COVID-19. Bên cạnh đó, cần thực hiện việc theo dõi sát tình hình sức khỏe, dấu hiệu bệnh của người thuộc nhóm nguy cơ để phát hiện và điều trị sớm. Nếu F0 trong gia đình là trẻ em, cần phải cách ly trẻ, không để tiếp xúc với người thuộc nhóm nguy cơ cao trong gia đình. Nếu gia đình không đủ điều kiện cách ly riêng, thì người nhà nên cho trẻ nhập viện các bệnh viện nhi để điều trị.



Nếu người nguy cơ có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (sốt, ho, đau họng, rát họng, sổ mũi, chảy mũi, ngạt mũi, đau mỏi người, đau cơ, mất vị giác, mất khứu giác…) thì đến ngay cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tự xét nghiệm COVID-19 hoặc thông báo cho y tế địa phương. Điều quan trọng tiếp theo, nếu người thuộc nhóm nguy cơ xác định mắc COVID-19 thì cần đảm bảo họ được sử dụng ngay thuốc Molnupiravir.