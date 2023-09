Những lưu ý khi thuê ô tô tự lái dịp nghỉ lễ để tránh mất tiền oan

Do đó, gói dịch vụ thuê xe theo số km sẽ phù hợp với những khách hàng cần thuê lâu dài nhưng không di chuyển quá nhiều. Gói thuê xe theo ngày không giới hạn số km, chỉ cần giao xe đúng hẹn, thích hợp với những người có nhu cầu thuê xe để đi du lịch, sử dụng nhiều.

Do điều kiện tài chính hoặc nhu cầu sử dụng ô tô không quá thường xuyên, nhiều người lựa chọn dịch vụ thuê ô tô tự lái. Nhu cầu này tăng cao trong một số dịp đặc biệt như cuối tuần, mùa du lịch hay những dịp lễ dài ngày.

Ưu tiên thuê xe đời mới

Các cơ sở cho thuê xe tự lái có nhiều dòng xe cho người dùng lựa chọn, mức giá thuê linh hoạt tùy theo đời xe. Với những xe đời mới từ 2019-2023, chi phí thuê sẽ khoảng 1-1,6 triệu đồng; các xe có đời sâu rẻ hơn, tầm 800.000 đồng cho tới 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, người dùng vẫn nên thuê xe đời mới để tránh phát sinh những sự cố hỏng hóc do xe có tuổi đời cao, cũng như đảm bảo an toàn cho hành khách. Những mẫu xe đời cũ dễ gặp sự cố do nhiều chi tiết hao mòn, cơ sở ít bảo dưỡng… có thể khiến người thuê phải chịu thêm chi phí sửa chữa.

Một số mẫu xe và giá thuê tham khảo (Ảnh chụp màn hình).

Kiểm tra xe, lái thử trước khi quyết định

Kể cả khi xác định thuê xe đời mới, người dùng cũng không nên quá chủ quan, bởi xe dịch vụ thường ít được chăm sóc cẩn thận như xe cá nhân. Khách hàng nên chủ động kiểm tra nội, ngoại thất để nắm rõ tình trạng xe, đồng thời ghi rõ vào hợp đồng, chụp ảnh đầy đủ để làm bằng chứng trong trường hợp phát sinh tranh cãi khi trả xe.

Sau khi kiểm tra, người dùng nên lái thử vài vòng trước khi quyết định. Việc lái thử sẽ giúp người dùng nhận định rõ tình trạng của xe như hệ thống phanh, độ cân bằng của thước lái, khả năng vận hành của động cơ… để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.