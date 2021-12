Những lưu ý khi chọn sữa chua ít carbs để tốt cho sức khỏe

Khi mua, cần đọc kỹ nhãn dinh dưỡng và hướng dẫn sử dụng. Từ đó, sẽ hiểu rõ hơn về khẩu phần, số lượng carb và liệu đó có phải là thực phẩm tốt cho chế độ ăn keto của mình hay không.

Danh sách thành phần

Mặc dù tất cả các loại sữa chua bán trên thị trường đều được làm từ sữa nhưng ngoài ra còn chứa các thành phần khác, chẳng hạn như đường, hương vị nhân tạo, chất ổn định và chất bảo quản. Vì vậy nên chọn những loại sữa chua chứa ít thành phần nhất có thể.

Tốt nhất là mua sữa chua chỉ gồm có sữa, lợi khuẩn hay men vi sinh (thành phần cần thiết để lên men sữa tươi thành sữa chua) và chỉ một vài thành phần cần thiết khác.

Các thành phần thường được liệt kê theo tỷ lệ từ cao đến thấp nên hãy tránh các loại sữa chua mà "đường" nằm ở gần đầu bảng thành phần.

Nếu có thể thì tốt nhất là nên ăn sữa chua không đường.

Mọi sự lựa chọn đều phụ thuộc vào sở thích của mỗi người nhưng nếu làm theo những lời khuyên nêu trên, bạn sẽ có thể chọn được loại sữa chua lành mạnh nhất.

Đường trong sữa chua có thể xuất hiện dưới một số cái tên khác nhau, như sucrose, high fructose corn syrup hay HFCS (đường làm từ ngô có hàm lượng fructose cao), fruit juice (nước ép hoa quả), cane sugar (đường mía)...

