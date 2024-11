Những lưu ý khi ăn thanh protein hằng ngày

Thanh protein đã trở thành một lựa chọn phổ biến và thiết thực để tăng lượng protein hấp thụ hằng ngày. Thanh protein đã trở thành một lựa chọn phổ biến đối với nhiều người. Ảnh - AI: Thiện Nhân Bà Kanikka Malhotra - nhà tư vấn dinh dưỡng và giáo dục bệnh tiểu đường tại Ấn Độ - cho biết, đối với những người có nhu cầu ăn kiêng hoặc có lịch trình bận rộn, thanh protein có thể là phương pháp đơn giản để tăng lượng protein hằng ngày. Điều quan trọng là phải hiểu cả ưu điểm và nhược điểm của chúng so với các nguồn thực phẩm khác. “Những lợi ích tiềm năng của thanh protein bao gồm: thúc đẩy quá trình tổng hợp protein cơ, kiểm soát cơn đói, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, tiện lợi và dễ mang theo”, bà Kanikka Malhotra nói. Mặc dù thanh protein có thể là một sự bổ sung hữu ích cho chế độ ăn cân bằng, nhưng điều quan trọng là phải chọn những sản phẩm có lượng chất béo có hại vừa phải, ít đường bổ sung và được làm từ nguồn protein chất lượng cao. Các nguồn tự nhiên chứa chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ và chất béo tốt bao gồm thịt nạc, gia cầm, cá, trứng, đậu và các sản phẩm từ sữa… Khi so sánh với thanh protein, các loại thực phẩm này có hồ sơ dinh dưỡng toàn diện hơn, có thể cung cấp năng lượng và cảm giác no lâu hơn. Hơn nữa, các nguồn thực phẩm tự nhiên có thể đảm bảo một bữa ăn cân bằng và thường ít tốn kém hơn. Nhược điểm khi tiêu thụ thanh protein hằng ngày Bà Malhotra chia sẻ, mặc dù các thanh protein có nhiều đường hoặc thành phần nhân tạo có thể là phương pháp thuận tiện để tăng lượng protein hấp thụ, nhưng việc ăn hằng ngày có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài đến sức khỏe. Bệnh tiểu đường type 2, kháng insulin và tăng cân đều có thể là do tiêu thụ nhiều đường. Chất tạo ngọt nhân tạo, phụ gia có thể gây hại cho sức khỏe nói chung và sức khỏe đường ruột. “Thanh protein nên được lựa chọn cẩn thận, cố gắng tìm những thanh có thành phần thực phẩm thật, chất tạo ngọt tự nhiên và càng ít đường càng tốt”, bà Malhotra gợi ý. Để có sức khỏe tối ưu, phải bổ sung nhiều nguồn protein thực phẩm nguyên chất và tự nhiên và điều độ ăn uống của bạn. Người tiêu dùng nên tìm kiếm những gì trên nhãn sản phẩm? Khi lựa chọn thanh protein, người tiêu dùng nên chú ý đến các thông tin chi tiết về nhãn dinh dưỡng sau: Tìm những thanh có hàm lượng protein cao: Lý tưởng nhất là 10-15 gram mỗi khẩu phần. Giảm thiểu lượng đường bổ sung: Vì lượng đường bổ sung quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân và các vấn đề sức khỏe khác. Hãy chọn những thanh có lượng đường bổ sung dưới 5 gram cho mỗi khẩu phần. Chọn thanh có lượng chất xơ vừa phải: Việc này nhằm thúc đẩy cảm giác no và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Mục tiêu ít nhất 3 gram chất xơ cho mỗi khẩu phần. Hãy cẩn thận với chất tạo ngọt nhân tạo: Vì một số chất có thể gây ra tác động tiêu cực đến sức khỏe. Tìm các loại thanh có chất béo lành mạnh: Các loại hạt có thể cung cấp năng lượng bền vững và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Kiểm tra các loại vitamin và khoáng chất bổ sung trên nhãn sản phẩm để có thể tăng cường giá trị dinh dưỡng của thanh.