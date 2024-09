Những lưu ý để bảo vệ ô tô trước siêu bão Yagi

Nếu đối mặt với vùng ngập nước, việc đầu tiên là phải xác định mực nước để đoán định được chiếc xe (gầm thấp hoặc gầm cao) có đủ để vượt qua hay không. Nếu nước ngập không quá 20cm hoặc không quá cạnh dưới cánh cửa, tài xế có thể di chuyển qua một cách an toàn; còn không chắc chắn thì tuyệt đối không lái xe qua.

Một trong những quy tắc đầu tiên khi tài xế lái ô tô trong cơn mưa bão đó là chú ý quan sát những điểm ngập nước, đi chậm và rà phanh để đảm bảo an toàn.

Vì thế, chủ phương tiện nên tránh đi ra đường vào lúc siêu bão Yagi đổ bộ và ngay sau thời điểm mưa bão nếu không cấp thiết. Tuy nhiên, trong trường hợp bắt buộc phải tham gia giao thông thì chủ xe cần lưu ý những điều dưới đây để bảo vệ ô tô và sự an toàn của bản thân trước siêu bão Yagi:

Không đi song song với xe khác

Khi di chuyển vào vùng mưa bão có rất nhiều trường hợp tài xế bị xe đi song song tạt nước mưa tạt vào kính lái, gây dễ bị trượt lề hoặc mất lái do đường trơn và gây mất kiểm soát. Do đó, tài xế nên không đi song song với xe khác mà cần tập trung vào việc duy trì khoảng cách an toàn.

Nếu không cần thiết, không nên lái xe giữa lúc siêu bão Yagi đổ bộ. (Ảnh minh họa).

Bật đèn sương mù, pha gần

Đây là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Nguyên nhân, trong điều kiện mưa bão, tầm nhìn của tài xế bị giảm. Do đó, việc bật đèn sương mù và đèn pha giúp tăng khả năng nhìn thấy cho người tài xế. Đèn sương mù và đèn pha giúp tài xế nhìn rõ hơn các vật cản, chướng ngại vật và các phương tiện khác trên đường, đồng thời cũng giúp người khác nhìn thấy xe của mình một cách dễ dàng để tránh và giảm nguy cơ tai nạn.