Những lưu ý cho người mới lái xe khi đi đường dài dịp nghỉ lễ

Do ngày 2/9 là thứ 6 nên lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 của cán bộ, công chức, viên chức sẽ kéo dài 4 ngày, từ thứ 5 (1/9) tới hết chủ nhật 4/9. Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp cho nhiều gia đình, nhóm bạn chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày.

Để tiết kiệm chi phí cũng như được chủ động xuyên suốt hành trình, nhiều người đang có xu hướng di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô. Dù chất lượng đường sá trong nước không ngừng phát triển và ô tô hiện đại có những tính năng hỗ trợ người lái, tài xế nên lưu ý những điều sau đây khi lái xe đường trường để đảm bảo an toàn cho chuyến đi.

Khởi động trước khi lái xe

Một điều ít người để ý là khi điều khiển ô tô, phần cơ đùi sau và cơ mông của người lái luôn phải "làm việc" cật lực để giữ chân ga, đạp phanh, đạp côn. Nếu điều khiển phương tiện trong một thời gian dài, hai nhóm cơ kể trên sẽ bắt đầu mỏi nhức, có thể dẫn đến chuột rút, gây nguy hiểm khi đang tham gia giao thông. Vì vậy, trước khi lái xe đường dài, người điều khiển phương tiện cần tìm hiểu những bài khởi động cơ mông và đùi sau giúp sở hữu thể trạng tốt nhất.

Cùng với đó, để giảm thiểu cảm giác mỏi nhức khi lái xe trong thời gian lâu, chúng ta nên nắm rõ tư thế lái xe đúng. Tài xế cần chú tâm tới các chi tiết như tầm nhìn, tư thế ngồi, chiều cao vô lăng và độ nghiêng của ghế để có trải nghiệm lái thoải mái nhất. Chú ý, tài xế nên dành thời gian nghỉ khoảng 20-30 phút sau 2 giờ lái xe liên tục.

Đảm bảo tốc độ ổn định

Khi tham gia giao thông, chúng ta nên lưu tâm tới khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Đặc biệt, trong quá trình "lăn bánh" trên đường cao tốc, ô tô luôn di chuyển rất nhanh, khoảng từ 80-100 km/h. Do đó, đảm bảo khoảng cách và duy trì tốc độ ổn định sẽ giúp người lái kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Đáng chú ý, nếu cứ liên tục đạp thốc ga rồi phanh gấp, tài xế không chỉ làm xe bị giảm tuổi thọ mà còn khiến các hành khách có cảm giác nôn nao, bị "say" xe.