Những lựa chọn SUV tầm giá 1,5 tỷ đồng cho khách Việt

Hyundai Palisade, Ford Explorer hay Volkswagen Teramont X là những mẫu xe gầm cao cỡ E với kích thước lớn và nhiều trang bị tiện nghi. Tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe SUV tầm giá từ 1,5 tỷ thường có tính phân loại cao bởi khách hàng lựa chọn mua xe ở phân khúc này đều có những tiêu chuẩn cao khi lựa chọn. Ngoài yếu tố về vận hành, độ rộng rãi thì thương hiệu và các trang bị cũng được chú trọng. Hyundai Palisade (1,469 - 1,589 tỷ đồng) Là sản phẩm đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam hiện nay, Palisade hội tụ những công nghệ hàng đầu của hãng xe Hàn Quốc. Nổi bật ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt hình học "Cascading Grill" với những thanh nan xếp tầng, vừa thẩm mỹ vừa tối ưu khí động học. Hyundai Palisade là mẫu SUV cỡ E hiếm hoi được lắp ráp trong nước (Ảnh: TC Motor). Cản trước mạnh mẽ kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng trước dạng "ánh mắt" và dải LED ban ngày hình chữ T khiến chiếc xe thêm bề thế. Palisade có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.995 mm x 1.975 mm x 1.750(mm) và chiều dài cơ sở lên đến 2.900mm. Bước vào bên trong, Palisade gây ấn tượng với không gian nội thất giàu tính công nghệ cùng các vật liệu hoàn thiện cao cấp. Màn hình trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, camera 360 độ, màn hình HUD, phanh tay điện tử... Ghế lái phong cách công thái học trên Palisade thừa hưởng từ dòng xe sang Genesis. Cả ghế hàng 1 và hàng 2 đều được trang bị tính năng làm mát và sưởi ấm. Tựa đầu, tựa tay có thể điều chỉnh được góc độ, hướng tới việc tăng sự thoải mái cho người ngồi. Ghế hàng 2 có thể lựa chọn cấu hình 2 chỗ kiểu thương gia hoặc 3 chỗ như các xe thông thường. Mẫu xe của thương hiệu Hàn Quốc có tùy chọn 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi (Ảnh: TC Motor). Palisade được trang bị động cơ dầu 2.2L với công suất 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Mẫu SUV cỡ E có 4 chế độ lái: Eco, Comfort, Sport, Smart, cùng 3 chế độ địa hình: Snow, Sand, Mud. Về an toàn, Palisade tích hợp hệ thống SmartSense với các tính năng như hỗ trợ giữ làn, phòng tránh va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo mất tập trung cho người lái, hỗ trợ đỗ xe tự động, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, cảm biến áp suất lốp. Mức giá 1,469 - 1,589 tỷ đồng giúp Palisade là mẫu SUV hạng E có giá dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc. Xe còn hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ do được Hyundai lắp ráp trong nước, qua đó giúp giá lăn bánh thấp hơn đáng kể so với đối thủ. Ford Explorer (2,099 tỷ đồng) Ford Explorer ra mắt Việt Nam từ 1/2022 và tại thời điểm ra mắt mẫu xe này đã thu hút lượng lớn người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên đến nay, sản phẩm của thương hiệu Mỹ giảm dần sức hút. Mức giá 2,099 tỷ đồng cũng chưa thực sự là con số cạnh tranh, dù đã giảm hơn 200 triệu đồng so với trước. Ford Explorer bán tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ (Ảnh: FVN). Ở thế hệ mới, Ford Explorer thế hệ mới sở hữu diện mạo hiện đại và khỏe khoắn hơn. Mặt ca-lăng dạng lưới nối liền với dải đèn pha LED cỡ lớn. Cản trước trang bị tấm thép bảo vệ, mạ crôm. Xây dựng trên kết cấu unibody mới, Ford Explorer nhẹ hơn 90 kg so với thế hệ tiền nhiệm. Trục cơ sở tăng từ 2.866 mm lên 3.025 mm, tạo điều kiện bố trí không gian nội thất thoải mái hơn cho người ngồi. Xe đi kèm la-zăng 20 inch, lốp không săm. Các đường gân dập nổi chạy dọc thân. Tương tự bản cũ, thế hệ mới của Explorer sở hữu thiết kế đuôi xe vuông vức. Phiên bản đang phân phối tại nước ta được giới thiệu từ đầu năm 2022 (Ảnh: FVN). Ford Explorer vẫn sẽ được trang bị màn hình giải trí 8 inch, điều hòa 3 vùng, đồng hồ kỹ thuật số 6,5 inch sau vô-lăng. Ford cho biết tăng cường vật liệu cách âm giữa khoang động cơ và khoang hành khách. Xe còn trang bị sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 12 loa Bang & Olufsen kèm bộ lọc không khí. Mẫu xe của Ford vẫn sử dụng động cơ EcoBoost 2.3 lít, nhưng công suất tăng từ 273 mã lực lên 301 mã lực, và mô-men xoắn cực đại từ 420 Nm lên 431,5 Nm. Hộp số tự động 10 cấp thay thế cho loại 6 cấp ở phiên bản cũ, cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang, cùng với cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ. Volkswagen Teramont X (1,998 - 2,168 tỷ đồng) Được xếp vào phân khúc SUV cỡ E, Teramont X thế hệ mới chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi. Xe sở hữu phong cách thiết kế thể thao, cá tính hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Bản Platinum được trang bị gói thể thao R-Line với nhiều chi tiết sơn đen bóng, như lưới tản nhiệt, ốp gương, mâm, viền kính… Teramont X với thiết kế coupe, cấu hình 5 chỗ thay vì 7 chỗ như Teramont (Ảnh: Nguyễn Lâm). Điểm nhấn nổi bật là hệ thống đèn chiếu sáng IQ.Light LED Matrix với cấu trúc 2 tầng, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như 4 chế độ chiếu sáng thích ứng và hỗ trợ điểm mù ánh sáng, giúp người lái di chuyển an toàn và dễ dàng hơn vào ban đêm. Volkswagen Teramont X sở hữu các chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.917 x 1.989 x 1.729(mm) và chiều dài cơ sở 2.980mm. Mẫu xe theo phong cách coupe nên cột C được thiết kế vuốt dần về phía sau, tạo vẻ trẻ trung và hiện đại hơn. Các trang bị hiện đại của xe như hệ thống thông tin giải trí 12 inch, 12 loa công suất 700W hiệu Harman Kardon. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, có làm mát và sưởi ấm. Hàng ghế sau có cửa gió trung tâm, cửa gió dưới sàn xe, chức năng sưởi ấm và cổng sạc riêng. Nhập khẩu Trung Quốc giúp Teramont X có giá cạnh tranh hơn, hàm lượng công nghệ cao hơn, nhưng cũng là điểm khiến một bộ phận khách hàng e ngại (Ảnh: Nguyễn Lâm). "Trái tim" của Volkswagen Teramont X là khối động cơ 2.0 TSI Turbo cho công suất tối đa 220 mã lực, mô-men xoắn tối đa 350Nm. Hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp thế hệ mới và hệ thống dẫn động 4Motion. Trang bị an toàn của xe có các điểm nhấn như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo tiền va chạm tích hợp phanh khẩn cấp, cảnh báo áp suất lốp, 9 túi khí… Xuất xứ Trung Quốc là rào cản lớn nhất khiến Teramont X khó cạnh tranh với các đối thủ như Ford Explorer hay Hyundai Palisade. Tâm lý e ngại về chất lượng xe từ thị trường này vẫn là một rào cản của không ít người tiêu dùng Việt. Volkswagen phân phối Teramont X với giá 1,998 - 2,168 tỷ đồng.