Những lỗi vi phạm dễ bị phạt dịp Tết mà các tài xế cần chú ý

Theo quy định mới, không chỉ tài xế mà ngay cả những hành khách ngồi trên ô tô đang lưu thông bắt buộc phải thắt dây an toàn. Tuy nhiên, thực tế vẫn có nhiều người ngồi trên ô tô đang lưu thông thường chủ quan, không thắt dây an toàn. Thậm chí một số trường hợp còn đối phó bằng nhiều cách khác nhau, khi hệ thống đèn cảnh báo trên xe…“nhắc nhở” thắt dây an toàn. Vì vậy, khi xảy ra tai nạn rất dễ dẫn đến chấn thương nặng, thậm chí tử vong do va đập, văng ra khỏi xe.

Theo quy định mới tại điểm p, khoản 3 điều 5 của Nghị định 100/2019, trường hợp không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng với trường hợp chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy, tăng từ 700.000 - 800.000 đồng so với Nghị định 46/2016.

Điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định

Bên cạnh việc sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển ô tô, việc lái xe quá tốc độ quy định là một trong những lỗi nhiều tài xế thường mắc phải khi lái xe trong những ngày Tết. Theo Nghị định 100/2019, tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng nếu lái điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10 km/giờ.

Bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng nếu lái điều khiển ô tô chạy quá tốc độ 10 đến 20 km/giờ. Từ 6 - 8 triệu đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/giờ đến 35 km/giờ. Mức phạt với những trường hợp lái xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/giờ sẽ bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng.

Điều khiển ô tô không đúng phần đường, làn đường quy định