Những lỗi nào lái xe hay mắc phải trên đường cao tốc?

Theo đó, rất nhiều tài xế còn mơ hồ về khái niệm quãng đường phanh. Khi tốc độ càng cao thì quãng đường phanh cần thiết để xe dừng hẳn càng dài. Vì vậy, khi đi trên cao tốc, tài xế nên giữ khoảng cách dài để đảm bảo an toàn trong những tình huống phanh gấp.

Bên cạnh đó, việc "đảo" làn liên tục cũng gây cản trở cho những phương tiện khác đang lưu thông. Thậm chí dẫn đến những tình huống nguy hiểm như tạt đầu xe khác bất ngờ. Vì vậy, tài xế cần nhập làn đúng nguyên tắc.

Đừng đỗ xe không đúng quy định

Đường cao tốc có quy định bắt buộc các phương tiện phải di chuyển liên tục, không được phép dừng lại, ngoại trừ các tình huống khẩn cấp.

Trên thực tế, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn có trường hợp xe dừng đỗ trên cao tốc, vô tình gây nguy hiểm cho người khác. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tài xế chỉ nên dừng xe tại các đoạn được phép hoặc trạm dừng chân được bố trí dọc theo cao tốc. Đồng thời, cách xa làn đường di chuyển của các phương tiện khác để đảm bảo an toàn.