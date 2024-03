Những lợi ích đáng ngạc nhiên của khoai lang tím

Chống lão hóa da

Ăn khoai lang 2 lần/tuần sẽ giúp da mềm mại và đẹp hơn vì khoai lang tím có chứa nhiều sinh tố có lợi, chất khoáng, chất xơ. Có thể ăn khoai luộc hoặc nghiền khoai lang nhuyễn, trộn với sữa tươi hoặc sữa chua đắp lên da.

Ngăn ngừa nếp nhăn

Khoai lang tím giàu beta carotene, vitamin B1, vitamin C, Ca, Mg và các chất dinh dưỡng khác. Đặc biệt, nó có anthocyanins tác dụng chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa nếp nhăn, ngăn ngừa mỏi mắt.

Kháng viêm và làm mờ vết thâm: Khi da sưng đỏ hoặc đau rát chỉ cấn cắt lát khoai mỏng đắp lên đó trong khoảng 10 - 15 phút sẽ làm dịu đau.

Trị vàng da

Ăn thường xuyên cháo khoai lang tím với gạo nếp hoặc bột ngô sẽ có tác dụng giảm bệnh vàng da và làm cho da trở nên sáng láng.

Giàu chất chống oxy hóa

Khoai lang tím rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm anthocyanins và vitamin C. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các phân tử có hại gọi là gốc tự do gây ra. Từ đó hạn chế các bệnh như ung thư, bệnh tim, tiểu đường và rối loạn thoái hóa thần kinh.