Những lời chúc Valentine lãng mạn, ngọt ngào nhất dành cho vợ yêu

5. Cảm ơn thượng đế đã ban tặng cho anh một người vợ hiền đảm đang và xinh đẹp. Nếu có kiếp sau vẫn sẽ là vợ của anh nhé.

6. Valentine ấm áp em nhé! Hãy luôn ở bên cạnh anh, anh hứa sẽ nắm chặt tay em và đưa em đến cuối con đường. Love you so much!

7. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc cho anh, cảm ơn em đã luôn là người vợ hiền, dâu thảo, một người mẹ tuyệt vời. Chúc em một ngày lễ tình nhân ngọt ngào và hạnh phúc bên anh.