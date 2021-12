Những loại trái cây tuyệt vời cho bé 6 tháng tuổi ăn dặm và cách ăn an toàn mẹ cần biết

Trái cây này có tính mát, vị ngọt thanh, phù hợp cho cả những bé kén ăn. Trong quả lê chứa 1 lượng nhỏ vitamin C, K, kali và đồng, giàu chất xơ. Loại quả này rất tốt cho hệ tiêu hóa và cũng giúp bảo vệ các mô.

7. Xoài ngọt:



Xoài là trái cây nhiệt đới mềm, ngon, có ít chất béo, ít calo nhưng rất giàu chất xơ, nhiều vitamin A, B, C cũng như sắt, kali và protein... Do đó, mẹ hoàn toàn có thể chọn đây là loại quả cho bé làm quen ngay từ những buổi đầu tiên tập ăn dặm.



8. Hồng xiêm:



Quả hồng xiêm chứa nhiều vitamin như B, C và các khoáng chất: kali, canxi, magie, phốt pho. Hồng xiêm còn chứa nhiều đường tự nhiên và chất béo nên sẽ hỗ trợ trẻ tăng cân tốt.

9. Đào:



Đào thanh ngọt, được rất nhiều trẻ yêu thích. Loại quả này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B1, B2, PP; protein; các loại đường glucose, saccarose, beta-carotene và các dưỡng chất sắt, photpho, kali… hỗ trợ phát triển thị lực, tăng cường lưu thông máu cho trẻ.

# Lượng ăn và cách làm trái cây ăn dặm cho trẻ 6 tháng

Quy tắc chung cho mọi trẻ bắt đầu tập ăn dặm là phải ăn đồ xay nhuyễn, mềm và không được quá đặc. Đối với trái cây cũng vậy, khi mới cho bé 6 tháng tuổi làm quen với trái cây, bố mẹ phải rửa thật sạch, bỏ vỏ và hạt nếu có, nghiền nhuyễn và cho bé ăn chút một. Có thể thêm sữa hoặc chút nước để trái cây sau nghiền có độ sánh và đặc vừa phải để bé dễ ăn, dễ nuốt. Dù bé có tỏ ra thích ăn cũng không nên cho ăn nhiều, mà chỉ ăn lượng vừa đủ và thăm dò phản ứng của cơ thể cũng như hệ tiêu hóa của bé sau ăn, nếu ổn thì mới tăng dần ở những bữa sau.