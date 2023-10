Những loại trái cây giúp thải độc tố cho cơ thể

Mướp đắng

Mướp đắng là loại thực phẩm có rất nhiều nước, có công dụng chuyển chất độc tới thận để thải ra ngoài. Mướp đắng còn có tính hàn, bớt sinh nhiệt, giảm nhiễm độc do nóng trong.

Mướp đắng cũng có tác dụng tăng cường chức năng gan, nên tăng khả năng thanh thải cho cơ thể… Do đó, mướp đắng có công dụng giải độc rất tốt, nhất là thể độc do nóng trong, các dạng nhiễm độc do gan không đủ khả năng chuyển hóa.

Bưởi

Bưởi chứa nhiều vitamin C – loại vitamin rất cần thiết cho hệ hô hấp và sức khỏe phổi. Hơn thế, bưởi còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết, giúp cơ thể bảo vệ phổi khỏi nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch tổng thể.