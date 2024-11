Khi đi chợ, các bà nội trợ nên tránh mua những loại tỏi này vì chúng là hàng kém chất lượng, không chỉ ảnh hưởng đến hương vị món ăn mà còn thiếu an toàn. Nếu mua phải loại tỏi kém chất lượng hoặc tỏi bị nhiễm hóa chất, bạn không chỉ thất bại trong chế biến món ăn mà còn có nguy cơ chịu những rủi ro về sức khỏe. Những loại tỏi không nên mua

Việc chọn mua tỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho gia đình và chất lượng món ăn. Khi đi chợ, bạn cần quan sát kỹ và tránh những loại tỏi không nên mua dưới đây: Tỏi đã nảy mầm

Tỏi đã nảy mầm thường có chất lượng dinh dưỡng giảm sút, hương vị không còn thơm ngon như ban đầu vì các chất dinh dưỡng quý giá đã được dùng để nuôi dưỡng mầm. Khi sử dụng tỏi nảy mầm, bạn sẽ thấy mùi và vị đều nhạt hơn rất nhiều so với tỏi còn tươi ngon.

Tỏi đã bị nảy mầm thường có chất lượng dinh dưỡng giảm và hương vị không còn thơm ngon như ban đầu nên tránh chọn mua. (Ảnh: Food&Wine) Tỏi nảy mầm không độc hại nhưng không còn nhiều allicin – hoạt chất chính mang lại các lợi ích sức khỏe như kháng khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch. Do đó nếu thấy có mầm màu xanh lá cây nhô lên từ tép tỏi, bạn đừng nên mua. Tỏi bị nấm mốc, hư hỏng

Tỏi mốc hoặc hỏng rất nguy hiểm vì chứa các vi khuẩn và nấm mốc. Đặc biệt, nấm mốc sinh ra các chất độc hại như aflatoxin - một loại chất có khả năng gây ung thư nếu tích tụ trong cơ thể. Những củ tỏi có vỏ màu đen hoặc xám, các tép tỏi bị nhũn, có mùi lạ thì rất có thể đó là tỏi đã bị mốc hoặc hư hỏng không nên mua. (Ảnh: Pixabay) Việc tiêu thụ tỏi mốc hoặc hư hỏng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là đau bụng, buồn nôn, ngộ độc thực phẩm. Với hàm lượng đủ lớn, aflatoxin thậm chí có thể gây ngộ độc nặng và tử vong. Vì thế khi mua tỏi, bạn nên kiểm tra lớp vỏ ngoài, nếu thấy có màu đen hoặc xám, các tép tỏi bị nhũn, có mùi lạ thì đó là tỏi đã bị mốc hoặc hư hỏng, tuyệt đối không mua. Tỏi bị tẩy trắng

Một số nhà cung cấp dùng hóa chất để xử lý, giữ tỏi lâu hỏng hoặc tạo ra màu sắc đẹp mắt. Tỏi bị tẩy trắng bằng hóa chất có thể mất đi những enzyme tự nhiên có lợi và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Các hóa chất tẩy trắng có thể gây kích ứng da và các vấn đề khác nếu bạn ăn phải trong thời gian dài. Tỏi tẩy trắng thường có màu trắng tinh, không có lớp vỏ bảo vệ tự nhiên màu hơi vàng. Khi cầm lên, bạn có cảm giác nó nhẹ bất thường và không chắc tay. Nếu bạn thấy tỏi không có mùi thơm tự nhiên hoặc có mùi lạ thì nên tránh mua. Tỏi có kích thước quá to hoặc quá nhỏ

Kích thước tỏi cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng. Tỏi quá to thường là do được sử dụng phân bón hóa học hoặc chất kích thích tăng trưởng. Trong khi đó, tỏi quá nhỏ có thể do không đủ dinh dưỡng hoặc bị ảnh hưởng bởi điều kiện trồng không tốt. Nên chọn những củ tỏi có kích thước vừa phải, tròn đều và chắc tay. Tránh mua tỏi có kích thước quá lớn hoặc nhỏ. (Ảnh: Walmart) Tỏi to bất thường có thể chứa hóa chất tồn dư, còn tỏi quá nhỏ sẽ không đảm bảo hương vị và hàm lượng dinh dưỡng cần thiết. Nên chọn những củ tỏi có kích thước vừa phải, tròn đều và chắc tay. Tỏi đã được bóc vỏ sẵn

Tỏi bóc sẵn thường được đóng gói sẵn và bày bán trong các siêu thị. Mặc dù rất tiện lợi và giúp tiết kiệm thời gian, nó dễ bị ôxy hóa và giảm đi hương vị tự nhiên do đã mất đi lớp vỏ bảo vệ. Đặc biệt, tỏi bóc sẵn có thể chứa chất bảo quản để tránh hỏng, không tốt cho sức khỏe nếu sử dụng lâu dài. Chất bảo quản trong tỏi bóc sẵn có thể gây ra dị ứng hoặc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa nếu ăn quá nhiều. Bạn nên ưu tiên chọn tỏi còn nguyên vỏ để đảm bảo chất lượng và hương vị. Mẹo chọn mua tỏi đảm bảo chất lượng Nên chọn những củ tỏi có lớp vỏ còn nguyên vẹn. (Ảnh: Tasting Table) Để chọn được tỏi tốt, an toàn và đảm bảo chất lượng, bạn có thể áp dụng những mẹo sau: Kiểm tra đầu củ tỏi Đầu tiên, bạn nhìn vào điểm nối ở đầu củ tỏi - mặt cắt khi thu hoạch tỏi tươi. Quan sát các lỗ mở này, bạn có thể xác định độ già của tỏi. Nếu có nhiều lớp vỏ nghĩa là tỏi vẫn còn non, lớp vỏ còn dày, mùi vị sẽ nhạt. Tỏi ngon sẽ có lớp vỏ mỏng, lúc đó tỏi đủ độ già, giá trị dinh dưỡng cao nhất và mùi thơm đậm nhất. Quan sát rễ Khi chọn tỏi, chúng ta cũng cần chú ý đến phần rễ. Một số củ tỏi có rễ, trong khi một số khác lại trơ trụi. Việc giữ lại một phần rễ sau khi thu hoạch sẽ giúp duy trì độ ẩm cho tỏi, dưỡng chất không dễ bị mất đi. Nếu cắt bỏ rễ tỏi, nước trong củ sẽ mất đi rất nhanh, khiến tỏi trở nên khó bảo quản và dễ bị teo, mềm. Tỏi có rễ cũng sẽ dễ bảo quản hơn so với tỏi bị cắt sát gốc. Dùng tay kiểm tra Khi chọn tỏi, chúng ta có thể dùng tay bóp nhẹ để đánh giá độ tươi. Tỏi tươi khá cứng, trong khi tỏi cũ cho cảm giác mềm hơn và thậm chí bị móp rõ ràng. Nếu bạn cảm thấy tỏi trở nên mềm khi dùng tay bóp, điều đó có nghĩa là nó đã được bán từ lâu, nước và chất dinh dưỡng đã bị mất đi, hương vị rất tệ và thậm chí bên trong đã bắt đầu thối rữa. Kiểm tra bên ngoài Bạn cần kiểm tra xem củ tỏi còn nguyên vẹn hay không. Tỏi nguyên vẹn có vỏ hoàn chỉnh, không có vết nứt hoặc hư hỏng. Lớp vỏ ngoài cùng còn nguyên vẹn giúp tỏi giữ được độ tươi và chất dinh dưỡng của nó. Theo VTCnews