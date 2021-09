Những loại thực phẩm tăng cường sức khỏe sinh lý nam giới

Hải sản

Hải sản là lựa chọn đầu tiên và thích hợp để sử điều trị bệnh vô sinh ở nam giới như: hàu, cua, tôm, ốc… Trong hải sản có chứa hàm lượng các axit béo omega-3, hàm lượng protein cao, chất béo bão hòa thấp… giúp cho tinh trùng sinh ra được khỏe mạnh và sẽ giúp nam giới cải thiện được sức khỏe sinh sản.

Trứng

Trong quá trình điều trị bệnh vô sinh ở nam giới các chất dinh dưỡng góp phần hỗ trợ rất cần thiết và có lợi cho sức khỏe sinh sản. Trứng có các chất như: phốt pho, kẽm, vitamin A, B, D, E, sắt… rất tốt cho sức khỏe sinh sản của nam giới.

Để tăng khả năng sinh sản, nam giới hạn chế các món rán, nướng, thức ăn nhanh, thực phẩm chiên xào, thịt đỏ đã qua chế biến, khoai tây chiên, bánh quy, bánh ngọt… Không nên dùng các sản phẩm từ đậu nành vì sẽ làm giảm ham muốn tình dục và tiêu diệt tinh trùng trước khi chúng kịp kết hợp với trứng.

