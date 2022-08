Những loại thực phẩm giàu chất chống oxy hoá tốt cho sức khoẻ

Khám phá những loại thực phẩm giàu chất oxy hóa và có thể ngăn ngừa ung thư. Ảnh: Pinterest

Cải xoăn kale

Cải xoăn kale là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hoá mạnh như quercetin và kaempferol. Các chất này giúp ngăn ngừa lão hoá và các bệnh mạn tính như ung thư, tim mạch. Bên cạnh đó, chúng còn giúp giảm huyết áp, chống viêm, chống virus,…

Ngoài ra, cải xoăn kale là nguồn chứa vitamin C lớn, gấp 4,5 lần so với cải bó xôi. Vitamin C là chất chống oxy hóa tự nhiên và có chức năng tổng hợp collagen cho cơ thể.