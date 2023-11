Những loại thịt nên hạn chế nếu không muốn rước bệnh vào người

Thịt nướng

Thịt nướng bằng lửa, than, hoặc nướng trong lò, quay, đều có hại cho sức khỏe. Khi nướng thịt bằng than ở nhiệt độ 500 - 600 độ C, mỡ trong miếng thịt chảy xuống than hồng, hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng - đây là những chất gây ung thư.

Còn ở trong lò nướng, với nhiệt độ từ 80 -100 độ C, chất creatine trong thịt sẽ trở thành amin thơm dị vòng (HCA). Chất này khi vào tới gan sẽ biến thành chất độc, sau đó đi xuống ruột, tạo ra nguy cơ ung thư đại tràng, ung thư gan.Có thể thấy bất kì loại thịt nào, bao gồm cả thịt đỏ, thịt gia cầm... khi nấu ở nhiệt độ cao đều có thể sinh ra các loại hợp chất làm tăng nguy cơ xuất hiện ung thư. Do đó, để vẫn ăn được các loại thịt theo sở thích mà hạn chế được tác động không tốt cho sức khoẻ, việc đầu tiên là không nên nấu ở nhiệt độ cao. Đối với món thịt nướng cần loại bỏ mỡ trong miếng thịt trước khi chế biến. Quá trình nướng nhớ lật đều miếng thịt, tránh để cháy, đồng thời nướng kèm thêm các nguyên liệu như ngô, đậu bắp, nấm để không sử dụng quá nhiều thịt nướng.