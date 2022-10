Những loại nước ép thiên nhiên khiến nhiều quý ông ‘thích mê’ vì tốt hơn cả Viagra

Các loại nước ép tự nhiên tốt cho quý ông



Nước lựu



Theo các nhà nghiên cứu từ ĐH Queen Margaret từ Edinburgh, nước ép lựu có thể có tác dụng như một chất kích dục tự nhiên và tăng cường ham muốn tình dục ở cả hai giới. Nó không chỉ cải thiện các đặc tính tình dục thứ phát ở nam giới mà còn tăng cường nhu cầu tình dục. Nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới cũng như nữ giới uống một cốc nước ép lựu mỗi ngày trong ít nhất 15 ngày cho thấy tăng vọt hormone testosterone, vốn được cho là tăng cường ham muốn tình dục.



Uống một ly nước ép từ quả lựu mỗi ngày liên tục trong vòng nửa tháng có thể giúp tăng cường sinh lý và ham muốn chuyện chăn gối ở cả phụ nữ và nam giới.



Nước ép cần tây



Cần tây được coi là một loại thực phẩm tốt cho đàn ông tăng cường sinh lý. Nước ép cần tây giúp cho năng lượng trong cơ thể bạn lan tỏa ra khiến bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ăn cần tây có thể làm tăng sản xuất chất lỏng trong quá trình xuất tinh. Một khi tăng khối lượng xuất tinh, người đàn ông sẽ nhận được nhiều cảm giác, niềm vui trong quá trình đạt cực khoái.



Nước ép cà rốt



Để chuyện “yêu” được mỹ mãn và tăng khả năng thụ thai thì một ly nước ép cà rốt trước giờ xuất trận sẽ giúp ích cho bạn đáng kể đó. Dưỡng chất của cà rốt có chứa nhiều beta – carotene giúp cho tinh binh của cánh mày râu khỏe mạnh hơn. Các vitamin C có trong cà rốt còn thúc đẩy quá trình sản xuất tinh trùng, cải thiện tốc độ di chuyển của chúng và tăng khả năng thụ thai khi gặp trứng.



Nước ép nha đam



Nha đam được biết đến như một món giúp phái đẹp có làn da mịn màng. Bên cạnh đó, món này còn gián tiếp là một bài thuốc trị yếu sinh lý cho phái mạnh. Nhờ chất glycoprotein, nha đam có tác dụng chống viêm và giải dị ứng, giúp làm lành vết thương. Bên cạnh đó, nha đam còn giúp tăng cường giải độc cho cơ thể nhờ tăng cường chuyển hóa tại gan, thận; giúp loại trừ độc tố cho tế bào.



Nước cam



Nam giới cần khoảng 800mg axit folic mỗi ngày. Nếu không uống viên vitamin bổ sung, bạn có thể dùng nước cam vắt để cung cấp đủ nhu cầu dưỡng chất này. Uống nước cam mỗi ngày cũng sẽ giúp chàng sung mãn hơn khi "lâm trận" cùng đối phương.



Nước mơ



Mơ quả to, có vị đắng còn được người Trung Hoa cổ xem là biểu tượng của tính đam mê sắc dục. Đó là lý do vì sao quả mơ được xem là một trong những loại quả có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới. Trong quả mơ có chứa axit citric, 27% đường, tinh bột và nhiều chất chống ôxy hoá cao có tác dụng kháng viêm, bảo vệ màng tế bào, tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hoá…



Nước nho



Nho nổi tiếng từ lâu là một loại quả có tác dụng đến tình dục. Thường được dùng để hồi phục sức khỏe vào sáng hôm sau. Trong quả nho chứa khoảng 70-80% nước và 15-30% đường và các dưỡng chất nhiều dưỡng chất khác như: axit photphoric, pectin, chất canxi, magie, mangan, sắt, vitamin B1, B6, B12, A, K, enzym… giúp bồi bổ sức khỏe, tăng khả năng nam giới.



Nước bưởi



60 ml nước bưởi cung cấp 120% lượng vitamin C hằng ngày cho lứa tuổi 19-50. Bưởi còn là nguồn betacaroten, một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ, có thể giảm nguy cơ của nhiều loại ung thư. Bưởi đào chứa lycopen, có khả năng giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, phổi, dạ dày, tụy, ruột và vú. Lycopen cũng ngăn ngừa sự hình thành những khối máu tụ.



Nước đu đủ



Ngoài những loại quả trên, đu đủ cũng là nguồn cung cấp vitamin A, E - hai loại vitamin này khi cùng làm việc giúp cơ thể ngăn ngừa sự ôxy hóa cholesterol. Đặc biệt, mùi thơm và vị ngọt của nó tạo nên sự khêu gợi và thèm muốn.



Hàm lượng dinh dưỡng cao nhất của đu đủ là vitamin C - cung cấp hơn 300% lượng cơ thể cần có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới hiệu quả.



Nước ép cà chua



Là nguồn cung cấp vitamin A và C, giúp vô hiệu hóa những gốc hóa học tự do gây nên bệnh ung thư, tim mạch. Các sản phẩm làm từ cà chua rất giàu lycopen, giúp giảm thiểu nguy cơ ung thư dạ dày, thực quản, miệng



Dâu tây



Màu đỏ của dâu tây có thể giúp tiếp thêm “lửa” cho chuyện ấy. Một nghiên cứu trước đây cho thấy những người đàn ông cảm thấy phụ nữ quyến rũ hơn nếu họ đang mặc màu đỏ, thay vì các màu sắc mát mẻ như màu xanh hoặc màu xanh lá cây.



Ngoài ra, dâu tây là một nguồn tuyệt vời của axit folic và vitamin B giúp tránh dị tật bẩm sinh ở phụ nữ. Theo một nghiên cứu của trường đại học California, nó còn giúp cải thiện đáng kể số lượng tinh trùng ở nam giới.



Nước ép dưa hấu



Là loại trái cây có khả năng làm tăng sự di động và bơi lội của tinh trùng. Ngoài ra, dưa hấu rất giàu kali có tác dụng ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp.