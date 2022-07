Những loại gỗ quý như ngọc được săn lùng ở Việt Nam

Ngọc am

Ngọc am có tên khoa học là Cupressus funebris, thuộc nhóm 1A trong danh mục phân loại thực vật quý hiếm. Đây là loài cây thân gỗ thơm ngát, lá kim được các nhà thực vật xếp vào họ hoàng đàn.

Gỗ ngọc am khá cứng, thớ gỗ mịn, có màu vàng rực rỡ, mùi thơm dễ chịu, lưu hương lại lâu. Với độ bền và tính thẩm mỹ cao, gỗ ngọc am được chế biến thành các sản phẩm nội thất và được nhiều người ưa chuộng.

Ngọc am có hai 2 loại và vàng và đỏ, trong đó màu đỏ có mùi thơm đậm hơn. Ngọc am có đặc tính càng già càng thơm, phần gốc thơm hơn phần ngọn, vùi càng lâu dưới đất càng thơm. Gỗ ngọc am có hàm lượng tinh dầu cao được chiết xuất dùng làm mỹ phẩm và dược phẩm.

Dân gian lưu truyền, gỗ ngọc am có tác dụng chữa bệnh, tắm bằng bồn gỗ ngọc am giúp cơ thể thải độc tố, lưu thông khí huyết, ngăn ngừa rôm sảy, giúp tinh thần tỉnh táo...

Khối gỗ ngọc am hóa thạch đổi màu được tìm thấy dưới đáy sông Cầu (Ảnh: Tri Thức và Cuộc Sống)

Một công dụng khác khiến ngọc am được các đại gia ráo riết săn tìm bởi nó là một biểu tượng tâm linh. Các tượng gỗ, tượng thế, tràng hạt, gối đầu... được làm bằng gỗ ngọc am có tác dụng được cho rằng có thể đuổi tà khí, đón rước thịnh vượng về nhà, khi xưa chỉ bậc đế vương mới dám dùng.