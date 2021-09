Những lễ hội ở Ý sôi động nhất xứng đáng để bạn book ngay một kỳ nghỉ khi hết dịch

Đấu trường đua ngựa siêu hoành tráng với đông đúc khán giá theo dõi. Ảnh: tatler

Palio di Siena là cuộc đua ngựa nổi tiếng nhất của Ý kể từ năm 1644, được tổ chức vào ngày 2/7 và ngày 16/8 hàng năm. Đây là lễ hội nổi tiếng ở Ý nhằm tưởng nhớ tác phẩm nghệ thuật Madonna of Provenzano được thừa nhận về khả năng siêu nhiên của nó và tôn vinh Đức Mẹ Maria.

Những tay đua đang trình diễn màn đua ngựa hết sức gay cấn, người xem cổ vũ nhiệt liệt xung quanh. Ảnh: wantedinrome

Trong mỗi cuộc đua, 10 con ngựa và các tay đua đại diện cho các quận thành phố, chạy quanh Piazza del Campo trong một màn đua ngựa hết sức gay cấn. Sau đó, có một cuộc thi lớn khác được diễn ra gọi là Corteo Storico, mọi người đều mặc trang phục thời trung cổ và vẫy cờ đi xung quanh các con phố.

Lễ hội ẩm thực The Battle of the Oranges

Những quả cam tươi chính là “vũ khí” để bạn tham gia lễ hội ẩm thực này. Ảnh: Pinterest

The Battle of the Oranges (Trận chiến của những quả cam) là một lễ hội ẩm thực ở Ý vui nhất nhưng cũng…lộn xộn nhất. Được tổ chức tại Ivrea vào tháng 2 hàng năm, Trận chiến của những quả cam kỷ niệm cuộc nổi dậy của người dân chống lại và việc xử tử một bạo chúa thời Trung cổ.

Trận chiến không hồi hết nhuộm cam cả thành phố. Ảnh: worldnomads

Lễ hội là một trận chiến cam theo đúng nghĩa đen. Khi tham gia bạn sẽ dùng những quả cam làm “đạn”, ném vào những người cùng chơi trên đường phố và quảng trường thị trấn. Lễ hội kéo dài trong 3 ngày, kết thúc với một buổi lễ long trọng.

Verona in Love