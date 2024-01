Những lát cắt về lịch sử - văn hóa Việt xưa qua “Nước Nam một thuở”

Phong tục ngày Tết gồm các bài: Ngày đầu năm mới của người An Nam; Câu Đối; Chữ Phúc và chữ Thọ.

Nghi lễ, phong tục tập quán gồm các bài: Thờ cúng tổ tiên và quyền lực của người cha trong xã hội An Nam; Thuật phong thủy trong đời sống của người An Nam; Chiêm tinh học của người An Nam, đặc biệt là các ứng dụng trong quân sự; Lễ Động thổ góp phần nghiên cứu tục thờ thần Đất ở Bắc Kỳ; Một tập tục quan trọng trong cưới hỏi: xem tuổi cô dâu, chú rể; Lễ đăng quang của vua Thiệu Trị.

Các đặc điểm văn hoá gồm các bài: Chuyện ăn uống trong các tầng lớp xã hội An Nam; Tục ăn trầu; Thú chơi diều của người An Nam; Chọi gà, chọi dế; Các thầy thuốc tại triều đình An Nam: Thái y viện; Tiếng nói và chữ viết An Nam; Giải văn chương An Nam năm 1943.