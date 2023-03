Những lần 'Thị Mầu' Hòa Minzy khiến khán giả rơi nước mắt vì chuyện tình cảm

Your browser does not support the video tag.

Sau đổ vỡ với bạn trai, Hòa Minzy luôn chăm chỉ làm việc khi biểu diễn ở nhiều sự kiện, tham gia chương trình thực tế… để chăm sóc cho con trai. Nữ ca sĩ cũng trở nên kín tiếng hơn trong đời sống và cho biết bản thân hiện vẫn chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm mới.

Theo Hoa học trò