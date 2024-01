Những lần nghệ sĩ 'chán ghét' bản hit của chính mình

Bieber nói: "Tôi chưa bao giờ thực sự thích 'Beauty and a Beat'. Đó là thứ âm nhạc phổ biến vào thời điểm đó nhưng tôi chưa bao giờ thực sự là một fan cuồng nhiệt của bài hát đó".

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 trên The Bert Show, Justin Bieber đã chia sẻ rằng Beauty and a Beat là một trong những bài hát anh ít yêu thích nhất.

Mặc dù bài hát là một trong những bản hit lớn nhất của Madonna nhưng Like A Virgin lại không phải là bài hát được bản thân nữ nghệ sĩ yêu thích.

Năm 2008, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Z100 FM của New York, cô nói: "Tôi không chắc mình có thể hát lại Holiday hay Like a Virgin nữa không". Vào năm 2015, Madonna cũng từng nói với Us Weekly rằng Material Girl là bài hát cô ít yêu thích nhất và cô "không bao giờ muốn nghe lại".

Charli XCX

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10/2020 với Red Bull , Charli XCX cho biết một bài hát mà cô tiếc nuối trong album Sucker năm 2014 là Break the Rules: "Chỉ có một bài hát trong đời mà tôi không cảm thấy hài lòng khi sáng tác nó. Đó là Break the Rules. Tất cả các bài hát khác, tôi đều cảm thấy tuyệt vời về chúng".

Nữ nghệ sĩ cho biết cô đã viết Break the Rules khi đang ở trại sáng tác.

Katy Perry

Mặc dù Katy Perry có thể không phá bỏ được bản hit đình đám năm 2008 I Kissed a Girl, nhưng cô vẫn nghĩ nó chứa đựng một số khuôn mẫu mà nếu có cơ hội, cô sẽ viết lại.

Perry nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với Glamour: "Nếu tôi phải viết lại bài hát đó, có lẽ tôi sẽ chỉnh sửa nó. Về mặt ca từ, nó có một vài điều những khuôn mẫu trong đó".

Robert Plant