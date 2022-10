Những lần mặc kín hiếm hoi không nổi loạn của Á hậu 4 Mai Ngô

Hình ảnh Mai Ngô với áo phông quần bò đơn giản nhưng không nhàm chán

Trang phục đơn giản nhưng cô nàng khéo léo thể hiện cá tính bằng lối make up và cách tạo dáng "không phải dạng vừa". Mai Ngô trước khi thi Miss Grand Vietnam 2022 đã từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2013, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Asia's Next Top Model 2016, The Face Vietnam 2016, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Theo Gia đình và xã hội