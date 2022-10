Những lần Đường lên đỉnh Olympia đưa ra đáp án gây tranh cãi

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia trải qua hành trình 22 năm và tìm ra được nhiều gương mặt xuất sắc trở thành quán quân. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng để xảy ra nhiều sai sót gây ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của thí sinh.

Năm 2022: Thí sinh trả lời đúng không được điểm

Khoảng 2 tiếng sau khi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 22 kết thúc, fanpage của chương trình đăng bài đính chính về câu hỏi tiếng Anh ở phần thi Về đích của Vũ Nguyên Sơn, THPT Hà Nội - Amsterdam. Câu hỏi là: "In this part of song, I have used a synonym for the word “friendship”. Can you tell me which word it is?” (Dịch: Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?).

Vũ Nguyên Sơn không đưa ra câu trả lời. Bùi Anh Đức - THPT Chuyên Sơn La giành quyền trả lời và đưa đáp án là "Bond". Đáp án chương trình đưa ra là "Brotherhood".

Thời điểm trực tiếp, chương trình không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức. Sau đó Ban tổ chức đồng ý và cho biết có hai đáp án đúng ở câu hỏi này là “Bond” và "Brotherhood". Như vậy, số điểm của Anh Đức đã có sự thay đổi, từ 75 lên thành 120 điểm.

Ban tổ chức đính chính đáp án câu hỏi tiếng Anh trong phần thi về đích của Nguyên Sơn. (Ảnh: Hoài Anh)

Ngoài sai sót này, khán giả còn hoài nghi về đáp án 2 câu hỏi lịch sử trong phần thi Về đích. Câu hỏi đầu tiên trong phần thi Về đích của Anh Đức. Chương trình hỏi: "Dân gian có những câu: 'Chu tri rành rành/ Cái đanh nổ lửa/ Con ngựa đứt cương/ Ba vương tập đế/ Cấp kế đi tìm/ Hú tim bắt ập'. Ở đây, "Ba vương" là ba vị vua nào?".

Ban tổ chức đưa ra câu trả lời "Ba vương tập đế" chỉ việc trong vòng chưa đầy bốn tháng sau khi vua Tự Đức mất, đã có liên tiếp ba vị vua thay nhau lên ngôi là Hàm Nghi, Kiến Phúc và Hiệp Hòa.