Những lần "dấn thân" showbiz gây tranh cãi của người "Tịnh thất Bồng Lai"

"Tịnh thất Bồng Lai" (hiện gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) từng được biết đến là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, phát hiện khả năng nghệ thuật khi tham gia các gameshow trên truyền hình.

Cụ thể, năm 2014, hình ảnh thiếu nữ trong trang phục tu hành (áo lam và mũ len che đầu không có tóc) Lê Thanh Huyền Trân tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí gây ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Dù chỉ đoạt giải Á quân nhưng cô bé 12 tuổi hát nhạc Trịnh thực sự "đốn tim" nhiều người và được gọi là "cô bé hát nhạc Trịnh".

Ca sĩ Quang Lê từng trực tiếp đến "Tịnh thất Bồng Lai" nơi cô bé đang sống và quyết định đứng ra đỡ đầu cho Huyền Trân. Thời điểm đó, nam ca sĩ ký hợp đồng quản lý với Huyền Trân trong vòng 5 năm và cô bé tham gia các chương trình do Quang Lê tổ chức.

Tuy nhiên, sau đó, mối quan hệ của Quang Lê và Lê Thanh Huyền Trân dần rạn nứt. Chia sẻ với báo chí, Huyền Trân nói do Quang Lê yêu cầu cô thay đổi diện mạo, trang phục, đội tóc giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Sự việc này dấy lên nhiều tranh cãi. Sau đó, hai bên chấm dứt hợp đồng.