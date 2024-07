Những lầm tưởng về vị trí ngồi kém an toàn nhất trên ô tô

Theo giải thích của IIHS, các nhà sản xuất ô tô đã dồn rất nhiều tâm huyết để cải thiện độ an toàn dành cho hàng ghế phía trước - bao gồm công nghệ túi khí mới, chất lượng dây an toàn...Trong khi đó, hàng ghế phía sau không nhận được sự quan tâm tương xứng. Theo nghiên cứu của họ, khả năng hạn chế lực của dây an toàn ghế sau có phần kém hơn.

Nghiên cứu đã tiến hành điều tra trên 117 vụ tai nạn, trong đó những người ngồi ghế sau đều tử vong hoặc bị thương nặng. Kết quả cho thấy trong rất nhiều trường hợp, hành khách ở ghế sau chịu thương tổn lớn hơn, chứng tỏ sự khác biệt về độ an toàn giữa 2 hàng ghế.

Kết luận của nghiên cứu có thể thúc đẩy các nhà sản xuất cải thiện độ an toàn cho các hàng ghế sau. Chẳng hạn, độ hạn chế lực của dây an toàn có thể nâng lên, hoặc cài thêm túi khí ở phía sau. Dù vậy, công nghệ này không dễ để có thể thực hiện trong một sớm một chiều.