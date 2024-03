Những lầm tưởng về nước ép trái cây đối với giảm cân và tiểu đường

Nước ép trái cây có thể chứa nhiều vitamin hơn nước giải khát có ga nhưng sự thật là có loại nước ép trái cây cũng chứa lượng đường và carbohydrate không lành mạnh tương tự như nước ngọt có ga. Do đó nên cân nhắc khi lựa chọn sử dụng các loại trái cây để ép nước. Trong cốc nước ép táo 240ml chứa 172% giá trị vitamin C hàng ngày nhưng nó lại chứa nhiều calo rỗng trong lúc cũng để bổ sung 172% giá trị vitamin C đó thì có thể lấy từ các nguồn calo thấp khác.

Khi uống nước ép trái cây, tất cả những gì tiêu thụ là đường trong trái cây. Còn trái cây tươi sẽ chứa đầy chất xơ lành mạnh, không chỉ giúp làm sạch ruột mà còn giúp kiểm soát sự thèm ăn bằng cách khiến bạn cảm thấy no. Nhưng nước ép trái cây thì chứa rất ít, thậm chí có loại không chứa bất kỳ chất xơ nào. Ví dụ, 240ml nước cam chứa 112 calo, 21g đường và chỉ 0,1g chất xơ. Trong khi đó 1 quả cam tươi chứa 45 calo, 9gram đường nhưng cung cấp tới 2,3gram chất xơ.