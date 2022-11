Những lầm tưởng phổ biến về ung thư phổi

Jonnie Irwin, người dẫn chương trình A Place In The Sun của Kênh 4 và Escape To The Country của BBC, đã trải lòng về chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối của mình.



Anh chia sẻ với tạp chí Hello! rằng anh hy vọng sẽ “truyền cảm hứng cho những người đang phải đấu tranh với bệnh nan y, giúp họ sống hết mình mỗi ngày và thấy được nhiều điều tích cực trong cuộc sống, dẫu rằng cái chết đang tiến đến gần kề”.



Người đàn ông 48 tuổi này cho biết vào tháng 8/2020, khi anh ấy đang quay phim ở Italy, thị lực của anh bỗng nhiên mờ dần. Đó là dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh ung thư phổi. Anh ấy nói: “Trong vòng một tuần sau khi đóng máy bộ phim, tôi đi khám và được thông báo rằng thời gian sống của mình chỉ còn 6 tháng".

Mới đây, người dẫn chương trình Jonnie Irwin chia sẻ về căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Ảnh: express.co.uk. Anh Irwin và vợ Jessica có 3 đứa con: cậu bé Rex 3 tuổi và cặp sinh đôi Rafa và Cormac 2 tuổi. Sau khi nhận được chẩn đoán, anh ấy về nhà và nói với vợ về tình trạng bệnh hiện tại. Jonnie Irwin cảm thấy rất có lỗi vì từ nay về sau, vợ anh sẽ phải tự mình chăm sóc các con và gánh vác cuộc sống. Điều này khiến anh và gia đình đau đớn rất nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn giữ thái độ lạc quan: "Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa nhưng tôi đang cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách tích cực. Tôi nghĩ rằng mình đang sống cùng ung thư chứ không phải bị giết chết bởi ung thư". Ung thư phổi chỉ ảnh hưởng đến người cao tuổi Theo John Costello, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Mayo Clinic (Anh), ung thư phổi đúng là phổ biến hơn ở người lớn tuổi. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân là 70 tuổi. Tuy nhiên, điều này chỉ phản ánh hậu quả của việc tiếp xúc với khói thuốc lá trong thời gian dài. Lisa Jacques, y tá chuyên khoa chính về ung thư tại Perci Health, cho biết: “Sau nhiều năm hút thuốc, hầu hết mọi người mắc ung thư phổi ở độ tuổi 60 và 70. Nhưng đôi khi, những người ở độ tuổi 20 và 30 đã mắc ung thư phổi rồi". Hầu hết bệnh nhân mắc ung thư phổi là những người cao tuổi với tiền sử nghiện thuốc lá nhiều năm. Thế nhưng vẫn có nhiều người trẻ không hút thuốc mắc căn bệnh này. Ảnh: goodfreephotos. Hút thuốc là nguyên nhân duy nhất gây ra ung thư phổi



Mặc dù hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới căn bệnh này.



Bà Jacques giải thích: “Hút thuốc lá là nguyên nhân chủ yếu gây ra ung thư phổi. Tuy nhiên, khoảng 10% những người mắc bệnh ung thư phổi chưa bao giờ hút thuốc".



Bác sĩ Costello cho biết thêm: “Một số người mắc ung thư phổi do di truyền, và một số khác mắc bệnh do tiếp xúc với các chất như amiăng, khí radon và hút thuốc thụ động. Nhưng những ca mắc ung thư phổi do các yếu tố trên tương đối hiếm gặp".



Không thể hồi phục lại tổn thương mà hút thuốc gây ra

Ông Costello nói một số tổn thương và viêm nhiễm do hút thuốc có thể hồi phục được, nhưng khí phổi thủng thì không.



Khí phổi thủng là sự phá hủy cấu trúc phổi. Việc này khiến người bệnh rơi vào tình trạng khó thở nghiêm trọng.



Vì vậy, bỏ hút thuốc có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh nhưng tốt nhất là bạn không nên hút thuốc ngay từ đầu.



Ung thư phổi luôn dẫn đến tử vong



Khi bạn được chẩn đoán ung thư phổi, điều này không có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.



Bác sĩ Costello cho biết: “Những người mắc ung thư phổi cục bộ có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 65%. Nhưng vào thời điểm chẩn đoán, nếu ung thư đã lan khắp cơ thể, tỷ lệ sống sót chỉ là 8%”.



Tuy nhiên, ông nói rằng chúng ta có những kỹ thuật mới để sàng lọc ung thư phổi, như chụp CT cho người trên 50 tuổi và có tiền sử nghiện thuốc lá nghiêm trọng. Nhiều kỹ thuật hiện đại có thể phát hiện ung thư phổi sớm, giúp bệnh nhân tăng khả năng sống sót. Ảnh: abc11. Những kỹ thuật này có thể phát hiện các khối u rất nhỏ để loại bỏ. Điều này làm tăng tỷ lệ sống sót trong 5 năm của bệnh nhân lên đến 80-90%.



Do đó, nếu bạn lo lắng về chứng ho dai dẳng, hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra càng sớm càng tốt.



Phụ nữ hiếm khi mắc ung thư phổi



Theo Viện nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, nam giới dễ mắc ung thư hơn nữ giới (52% trường hợp mắc ung thư phổi là nam giới và 48% là nữ giới). Tuy nhiên, sự chênh lệch này rất nhỏ và phụ nữ vẫn nên cẩn thận với bệnh ung thư phổi.



Ông Costello cho biết ung thư phổi ngày càng gia tăng ở phụ nữ kể từ khi họ có thói quen hút thuốc nhiều hơn. Nhưng ở phụ nữ, các ca mắc ung thư phổi thường không phải do hút thuốc gây ra.



Bà Jacques nói: “Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến thứ 3 ở Anh và là loại ung thư phổ biến thứ 2 đối với phụ nữ”.



Vì vậy, cho dù bạn có hút thuốc hay không, bạn vẫn nên để ý các triệu chứng của bệnh ung thư phổi như ho kéo dài hơn 2-3 tuần, nhiễm trùng ngực, khó thở hoặc đau nhức khi thở. Hãy kiểm tra sức khỏe thường xuyên và gặp bác sĩ nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào.