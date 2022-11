Những lầm tưởng nguy hiểm của cha mẹ khi trẻ sốt cao, co giật

Cha mẹ thường lo lắng, mất bình tĩnh khi trẻ sốt cao, đặc biệt trẻ có co giật do sốt. Tuy nhiên cần nhận biết, đánh giá đúng tình trạng bệnh và xử lý đúng cách mới đảm bảo trẻ an toàn, được can thiệp kịp thời tránh biến chứng nặng.

Một số trẻ có co giật khi bị sốt, tuy vậy đa phần đều là các cơn co giật do sốt đơn thuần, các cơn co giật này thường lành tính, kéo dài một vài phút, ít nguy hiểm. Hết cơn co giật, trẻ tỉnh và không bị tổn thương não.