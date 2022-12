Những lá cờ được treo thế nào ở 6 trực thăng bay tại triển lãm quốc phòng?

Còn với đội hình 3 biên đội, mỗi biên đội 2 máy bay thì chúng tôi sẽ treo 1 chiếc cờ Tổ quốc và 1 chiếc cờ triển lãm.

Biên đội đầu tiên 3 chiếc sẽ treo 2 cờ Tổ quốc, 1 cờ triển lãm; biên đội thứ hai 3 chiếc, chiếc đầu tiên treo cờ Tổ quốc, 2 chiếc còn lại treo cờ triển lãm. (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về thời tiết thì sao, có là vấn đề sẽ gây khó khăn cho quá trình bay huấn luyện, biểu diễn không, thưa ông?

- Trước khi bay chúng tôi phải nắm chặt chẽ các vùng khí tượng. Sân bay Hòa Lạc cách sân bay Gia Lâm chỉ khoảng 45-50km, nhưng có 2 vùng khí tượng khác nhau nên có sự đột biến khi bay, nhưng phi công bay và chỉ huy bay đã tính toán các phương án để đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra.

Với trực thăng thì thời tiết mưa, nhiều mây không đáng lo ngại bằng gió to. Bởi gió to sẽ làm cho máy bay bị xóc. Do đó, quá trình bay huấn luyện chúng tôi cũng đã tính toán đến tình huống gặp gió to và luyện tập kỹ để vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đến nay, Trung đoàn Không quân 916 đã sẵn sàng cho buổi bay biểu diễn tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. (Ảnh: Quân Đỗ).

Được biết, không chỉ có trực thăng của Trung đoàn bay biểu diễn hôm khai mạc triển lãm, mà còn có cả những chiếc máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 927 cũng bay biểu diễn, vậy 2 đơn vị đã có sự phối hợp, hợp luyện như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi đã hợp luyện với Su-30MK2 về thời gian, thời điểm để triển khai bay rất tốt. Su-30MK2 bay đội hình sẽ cách biên đội bay trực thăng của chúng tôi là 1 phút 30 giây. Do đó phải phối hợp hiệp đồng bay rất chặt chẽ, được tính bằng giây nên đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Trải qua hơn 8 tháng chuẩn bị, bay huấn luyện và tổng duyệt, đến nay chúng tôi hoàn toàn tự tin, sẵn sàng bay biểu diễn phục vụ triển lãm sắp tới.

Xin cảm ơn ông!