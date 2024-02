Những kỳ quan bí ẩn của thế giới

Du khách đến thăm Hang Waitomo Glowworm sẽ bị thu hút bởi hàng nghìn con đom đóm phát sáng. Chúng phát ra ánh sáng xanh lam xen lẫn một chút màu xanh lục. Các công ty du lịch tại địa phương thường tổ chức các tour du lịch như ngắm đom đóm bằng thuyền.

15. Hồ Baikal, Nga

Đây là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và đặc biệt quyến rũ vào mùa đông. Mùa băng thường bắt đầu vào giữa tháng 1 và kéo dài đến giữa tháng 4, mang đến cho du khách khung cảnh tuyệt đẹp của lớp băng màu ngọc lam trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời Siberia.

16. Công viên địa chất quốc gia Zhangye, Trung Quốc

Cảnh quan của Công viên địa chất quốc gia Zhangye lúc mềm mại, lúc sắc nét, với những gam màu cà phê, gừng và quế. Nó giống như một chiếc bánh 24 triệu năm tuổi với vẻ đẹp đặc biệt và quyến rũ.

17. Hồ Hillier, Úc

Nằm ở rìa của Đảo Middle ngoài khơi bờ biển Tây Úc, hồ Hillier là một hồ muối nổi tiếng nhất thế giới với màu hồng bong bóng. Màu sắc này của hồ không hề bị thay đổi ngay cả khi bạn lấy nước từ hồ cho vào thùng chứa. Các chuyên gia cho rằng màu sắc này là do một sinh vật có tên là Dunaliella salina trong nước hồ, một loại vi khuẩn màu xanh lá cây tạo ra. Phân tích cũng cho thấy sự hiện diện của các loài vi khuẩn khác nhau trong nước hồ. Mặc dù có hàm lượng muối cao, nhưng hồ Hillier vẫn an toàn để bơi lội. Tuy nhiên, hành động này bị cấm vì lý do bảo tồn những loài vi sinh vật quý hiếm trong hồ và cách tốt nhất để thưởng ngoạn hồ nước là ngắm nhìn nó từ trên không.

18. Hồ Spotted, Canada

Nằm ở phía đông của Thung lũng Similkameen, hồ này được đặt tên theo nhiều khoáng chất tích tụ trên bề mặt nước. Du khách so sánh hồ với chiếc cổ dài của hươu cao cổ. Trên thực tế, sau khi phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng độ mặn của hồ kết hợp với thành phần khoáng chất của nó có thể cho phép nước trong hồ chữa lành nhiều loại bệnh. Bộ lạc Okanagan của First Nations từ lâu đã tin rằng hồ này có khả năng chữa lành nhiều loại vết thương và bệnh tật. Theo The Earth Chronicles of Life, một câu chuyện lâu đời của bộ lạc kể rằng hồ nước có thể ngăn chặn một cuộc chiến cổ xưa giữa các bộ lạc bằng cách chữa lành vết thương của các chiến binh nhanh đến mức họ quyết định chiến đấu là vô nghĩa.

19. Eternal Flame Falls - Thác lửa vĩnh cửu Mỹ

Thác nước này nằm ở công viên Chestnut Ridge, New York. Phía sau mặt nước là ngọn lửa bập bùng gần như quanh năm. Khí tự nhiên được giải phóng từ một hang động nhỏ ở chân thác và thác được cố tình đốt cháy để tạo ra hiện tượng tuyệt vời và đầy mê hoặc này.

20. Vùng trũng Danakil, Ethiopia

Vùng trũng Danakil ở Ethiopia nằm ở độ cao 124 mét dưới mực nước biển, khiến nó trở thành một trong những nơi thấp nhất trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là một trong những nơi nóng nhất trên thế giới, nhiệt độ vào mùa đông luôn cao hơn 40 độ C và lượng mưa cực kỳ khan hiếm.. Tuy nhiên, nhiệt độ của thủy ngân đôi khi có thể lên tới 50°C. Suối nước nóng này chứa rất nhiều lưu huỳnh, dung nham sủi bọt và thành tạo muối dày đang chờ đón các nhà thám hiểm. Từ kỷ Pleistocen đến 30.000 năm trước, nước Biển Đỏ tràn ngập theo định kỳ ở Danakil Depression, sau đó bốc hơi, để lại một lớp muối và trầm tích dày 2 km trên bề mặt. Bên dưới lớp muối là hồ chứa magma của núi lửa Dallol, do đó nước ngọt xâm nhập từ các vùng cao nguyên xung quanh chứa đầy khoáng chất và khí axit. Barbara Cavalazzi, nhà địa chất học tại Đại học Bologna, Ý, giải thích: "Sự tương tác giữa nước, magma và hóa thạch muối là nguồn gốc của tất cả các thông số hóa học và vật lý cực đoan trong khu vực này". Tuy nhiên, điều kiện nhiệt độ, độ mặn và độ chua ở đây lại đạt tới ngưỡng gây tử vong cho hầu hết các sinh vật tồn tại ở những nơi khác trên Trái đất và sự sống có thể tồn tại trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt.