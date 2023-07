Những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông đường bộ

Phần lớn tai nạn xảy ra với xe ô tô cỡ lớn là do người điều khiển phương tiện giao thông khác đi vào điểm mù của các xe này. Những điểm mù này được tạo ra do chỗ ngồi của người lái xe bị che khuất tầm nhìn do cabin gây ra, khiến họ hầu như không thể quan sát được những vị trí này. Bởi vậy, một trong những kỹ năng an toàn giao thông hữu ích nhất đó là tránh đi vào điểm mù của xe ô tô cỡ lớn.

Các điểm mù phổ biến của xe ô tô cỡ lớn gồm vị trí ngay trước đầu xe, hai bên đầu xe và vị trí phía sau xe. Do buồng lái quá cao, tài xế xe cỡ lớn chỉ nhìn thấy những vật lớn, không thể nhìn được các vật bị khuất dưới góc buồng lái. Loại xe này (nhất là xe tải, container không trang bị kính chiếu hậu, nên việc quan sát phía sau gặp nhiều hạn chế.

Góc hai bên trước xe nằm khuất trong khả năng phản chiếu của gương bên, đặc biệt là hông phải xe, cũng khiến các phương tiện dễ rơi vào điểm mù của xe cỡ lớn hoặc đi ngay trước mũi xe, ngay sau đuôi xe ở khoảng cách gần, tránh hai điểm mù phần thân xe (dọc từ buồng lái về phía sau phần xe). Người điều khiển phương tiện cũng tránh vượt hoặc đi song song với xe cỡ lớn tại các khúc quanh, khúc rẽ.

Người lái xe cần tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng và nhường nhịn khi tham gia giao thông (Ảnh: Nam Anh).

Kiểm tra các điều kiện phù hợp trước khi tham gia giao thông

Người lái xe cần kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp, thắt đai an toàn khi đi ô tô. Khi lái xe, người điều khiển phương tiện cận đi bên phải, đúng phần đường, làn đường, loại đường giao thông phù hợp với phương tiện, tuân thủ nghiêm các biển báo, chỉ dẫn trên đường, tuân thủ sự điều phối của lực lượng chức năng.