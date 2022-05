Những kiểu người tuyệt đối không nên cho vay tiền?

Có đôi khi, họ chỉ tìm đến bạn để vay mượn vài trăm ngàn, hoặc cùng lắm là 1-2 triệu đồng. Số tiền không lớn nên từ chối cũng ngại, bạn thường dễ dàng chấp nhận cho vay, dù đôi khi họ luôn trễ hẹn trả nợ.

Tích tiểu thành đại, người vay nhiều thường không đáng tin.

Tuy nhiên, nếu phát hiện người này đồng thời mượn số tiền này từ rất nhiều người khác thì rủi ro dành cho việc không trả nợ đúng hạn là cao và có khi bạn sẽ bị quỵt nợ. Bạn không thể biết rằng, họ có cầm tiền của bạn để trả nợ cho những người họ đã vay trước đó hay không. Và cũng khó có thể kiểm soát rằng liệu họ đã trả hết cho những người kia chưa, biết họ có đang ôm nợ quá nhiều hay không mà cho mượn thêm.

Người xa lạ

Cho người quen vay tiền đã khó, cho người ngoài không quen không biết vay tiền còn rủi ro hơn. Đôi khi để vay được tiền họ sẽ không ngại hứa hẹn những lợi ích khổng lồ hay lãi suất cao dành cho bạn sau khi trả nợ, nhưng bạn nên nhớ rằng quy luật của đầu tư là lợi nhuận càng cao rủi ro cũng sẽ càng cao.

Nếu như người xa lạ đó lại là bạn bè hay người quen của bạn thân hay người thân của bạn, mà người thân bạn lại làm người bảo lãnh thì sao. Lời khuyên trong trường hợp này là cũng không nên cho vay. Bởi nếu như người lạ kia trở mặt, mối quan hệ của bạn và người thân cũng sẽ gặp vấn đề, lúc đó bạn không thể bắt người thân trả nợ thay người kia, mà cũng không thể lấy lại được số tiền.

Bạn lâu ngày bỗng dưng xuất hiện để vay tiền

Người bạn này vốn đã lâu không liên lạc với bạn, nay bỗng xuất hiện và muốn vay tiền, chắc chắn bạn nên đặt một dấu chấm hỏi to tướng rằng "Tại sao họ lại chọn ta làm đối tượng mượn tiền?". Bởi nếu đã một thời gian dài không liên lạc, chẳng ai lại đủ can đảm đi mượn tiền, trừ khi có gì lý do gì ở phía sau.