Những kiểm tra hữu ích giúp mẹ biết được não bộ của thai nhi có phát triển bình thường hay không

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển não bộ có thể gặp phải một số khó khăn nhỏ, vì một số lý do nào đó mà não thai nhi phát triển không bình thường, để tránh sự bất thường này, bác sĩ sẽ yêu cầu mẹ làm một số khám để kiểm tra sự phát triển não bộ của thai nhi.

Nói chung, việc kiểm tra sự phát triển bình thường của não bộ được thực hiện vào tam cá nguyệt thứ 2 bởi khi đó não bộ của thai nhi đã được biệt hóa và dần hình thành, thai nhi đã có hình dáng con người nên việc kiểm tra càng rõ ràng hơn. Do đó, trong tam cá nguyệt thứ hai, trong các giai đoạn này sẽ khám để kiểm tra sự phát triển não bộ của thai nhi, thai phụ phải tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ và không được bỏ lỡ thời gian.

Khám độ mờ da gáy

Thời điểm khám độ mờ da gáy tốt nhất là thai 11-13 tuần + 6 ngày, yêu cầu về thời gian rất cao, nếu quá sớm hoặc quá muộn sẽ không có kết quả. Kiểm tra độ mờ da gáy là một phương pháp sàng lọc để đánh giá xem thai nhi có thể mắc hội chứng Down hay không bằng cách phát hiện độ dày thành sau của zona cổ tử cung của thai nhi bằng siêu âm B. Trong trường hợp bình thường, giá trị độ mờ da gáy sẽ không vượt quá 3mm, nếu vượt quá 3mm là bất thường, có nghĩa là thai nhi có nguy cơ mắc hội chứng Down, giá trị độ mờ da gáy càng cao thì khả năng thai nhi mắc hội chứng Down càng cao. Cứ làm đi. Ngoài ra, khám độ mờ da gáy còn có thể quan sát sự phát triển của thai nhi, có bị tim bẩm sinh không,….

Tầm soát bệnh Down