Những khoảnh khắc xúc động qua loạt ảnh lễ an táng Nữ hoàng Elizabeth II

Linh cữu Nữ hoàng được đặt tạm ở Hầm mộ Hoàng gia khoảng hơn 2 tiếng, trong thời gian chờ chuẩn bị nơi an nghỉ cuối cùng tại Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI. Linh cữu Hoàng thân Philip cũng được đặt tạm ở đây sau khi ông qua đời tháng 4/2021.

Lễ an táng bắt đầu lúc 19h30 (1h30 ngày 20/9 giờ Hà Nội) dưới sự chủ trì của Niên trưởng Windsor David Conner, với sự tham gia của Vua Charles III và các thành viên gia đình. Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nhà nguyện St george VI, cũng là nơi an táng cha, mẹ và em gái của Nữ hoàng.

Quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II được đưa vào Tu viện Westminster để cử hành nghi thức an táng. Ảnh: AP

Loạt ảnh về lễ an táng cho thấy sự tiếc thương của người thân và người dân Anh với Nữ hoàng Elizabeth II. Người ta thấy được ánh mắt đăm chiêu của một cậu con trai (Vua Charles III) khi nhìn vào quan tài của mẹ mình. Ánh mắt buồn bã của một hoàng tôn (con Hoàng tử William) trên bậc thềm của Tu viện Westminster.

Người dân chờ đợi dọc theo tuyến đường mà quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được kéo lên xe đại bác ở Tu viện Westminster.

Quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II được đưa vào Tu viện Westminster

Vệ binh Hoàng gia hộ tống quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II đến Tu viện Westminster

Vua Charles III trầm ngâm trước linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II. Ông chính là người kế vị Nữ hoàng trị vì Vương quốc Anh