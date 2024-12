Những khoảnh khắc mãn nhãn trong show Symphony of the sea đang gây sốt Phú Quốc

Mỗi đêm show diễn Bản giao hưởng đại dương – Symphony of the Sea vẽ dải ngân hà bằng pháo hoa trên biển trời, kết hợp cùng cuộc “so tài” của những quán quân và á quân jetski, flyboard, hứa hẹn mang đến một hành trình đầy cảm xúc tại Phú Quốc. 19h45 hàng ngày, cả Thị trấn Hoàng Hôn sục sôi vì một show diễn quốc tế đang đổ bộ. Không ai hẹn ai, du khách từ bãi biển thị trấn, nhà hàng bên biển, Cầu Hôn đều dõi mắt lên bầu trời, đón xem một dải ngân hà được vẽ bằng pháo hoa từ Symphony of the Sea. Bản giao hưởng đại dương -Symphony of the Sea mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật trình diễn Jetski, Flyboard, màn pháo hoa độc đáo kéo dài gần 20 phút và âm nhạc sống động mỗi tối. Show diễn sử dụng hơn 400 quả pháo với 40 hiệu ứng đặc sắc, mang đến tiết mục trình diễn pháo nước, pháo sáng và pháo diều. Đây là lần đầu tiên pháo nước – loại pháo đặc biệt chỉ phát nổ khi gặp màn nước – xuất hiện trong một show diễn tại Việt Nam, tạo nên hiệu ứng của những bông pháo “phun trào” từ lòng đại dương, thắp sáng cả vùng trời Nam đảo Ngọc. Điểm nhấn đặc biệt của Symphony of the Sea còn là sự kết hợp nhuần nhuyễn của 24 vận động viên thể thao mạo hiểm Flyboard và Jetski đẳng cấp quốc tế. Họ khoác lên mình những bộ trang phục LED độc đáo như những vì tinh tú trong đêm và mang trên mình đôi cánh pháo hoa, để lại những dải ánh sáng rực rỡ. Không chỉ vậy, trên mặt biển Phú Quốc, những chiếc Jetski lao đi với tốc độ cao giữa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và âm nhạc bùng nổ, giúp tạo nên một màn trình diễn sống động, tựa như những trận địa ánh sáng di chuyển, mê hoặc mọi du khách. Từ bãi biển, du khách sẽ có view ngắm show diễn lãng mạn hơn bao giờ hết, với vẻ đẹp của muôn vàn vì tinh tú đang khiêu vũ trên mặt biển. Cầu Hôn vươn giữa biển khơi sẽ là điểm check-in lý tưởng nhất khi show diễn ra, bởi bức màn ánh sáng và pháo hoa khổng lồ giữa biển trời. Show diễn cũng lần đầu tiên mang đến Phú Quốc một định nghĩa mới- Dinner Show- khi du khách có thể vừa thưởng thức bữa tối vừa thưởng ngoạn show diễn từ nhà hàng bên biển Sun Bavaria Bistro. Trong men say của những ly bia thủ công chuẩn Đức, nhâm nhi vị ngon của ẩm thực hảo hạng, hòa mình vào sự thăng hoa của các nghệ sỹ trên mặt nước và đắm chìm giữa một bầu trời pháo hoa lung linh ảo diệu, hay những màn trình diễn ánh sáng laser thú vị, thực khách có cảm giác show diễn Symphony of the sea được tạo ra cho riêng mình, và chính họ đang sở hữu một sân khấu bên biển không thể ngoạn mục hơn. Đặc biệt, dịp này, nhà hàng đang áp dụng nhiều chương trình Dinner Show giá hấp dẫn trong khung giờ 18h-20h15 như: set 750.000 đồng/người dành cho vị trí tại tầng 1 và bao gồm vé xem show diễn, ẩm thực và 500ml bia. Với vị trí ngồi tại tầng 2, du khách có thể chọn set 500.000 đồng/người, bao gồm vé xem show diễn, ăn nhẹ và 500ml bia. Có những phút giây cao trào và cũng có những thời điểm lắng đọng ý nghĩa. Symphony of the Sea không chỉ là show diễn đẳng cấp quốc tế mà còn khéo léo đan cài tinh hoa văn hóa Việt. Hình ảnh lá cờ hội kết hợp pháo sáng trong phần mở màn hay tiếng sáo du dương với giai điệu “Mẹ Yêu Con” trong tiết mục pháo diều đã chạm đến trái tim người xem, mang đến sự tự hào về truyền thống dân tộc giữa bầu không khí lễ hội hiện đại. Không giấu nổi sự phấn khích, chị Haeun – một du khách Hàn Quốc chia sẻ: “Quá ấn tượng! Tôi chưa từng xem màn trình diễn nào tuyệt vời như thế này. Đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên nhất của tôi tại Phú Quốc”. Symphony of the Sea không chỉ là một show diễn mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và đẳng cấp tại Phú Quốc, góp phần biến Thị trấn Hoàng Hôn thành thiên đường giải trí đích thực. Kết hợp cùng các sản phẩm du lịch khác như show Awaken Sea vào chiều hoàng hôn hay không gian ẩm thực sôi động tại Sun Bavaria Bistro, nơi đây chính là điểm đến hoàn hảo cho kỳ nghỉ cuối năm của bạn.