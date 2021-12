Những khoảnh khắc khó quên của thể thao thế giới năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Mùa hè năm 2021, người hâm mộ bóng đá đã chứng kiến một viễn cảnh ngỡ chỉ có trong game giải trí, đó là Lionel Messi rời Barcelona, nay lại trở thành hiện thực. Số 10 huyền thoại đã không cầm được nước mắt trong buổi họp báo chia tay còn Barca, sau khi mất đi Messi, cũng chính thức rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng cả về chuyên môn lẫn tài chính.