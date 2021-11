Những khoảnh khắc BTS phấn khích đến mức chửi thề ngay trên sân khấu concert ở Mỹ: Người cool ngầu, người lại ngượng ngùng đáng yêu!

Thành phố Los Angeles, Mỹ lúc này đang có bầu không khí không khác gì một lễ hội, và đó chính là nhờ vào concert đang diễn ra của BTS. Theo đó, concert 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' (Viết tắt: PTD ON STAGE LA) có tổng cộng 4 buổi biểu diễn được tổ chức tại Sân vận động SoFi lần lượt vào các ngày 27 và 28/11, và ngày 1 và 2/12.

Vào ngày 27/11, buổi concert 'PTD ON STAGE LA' đầu tiên cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp khi BTS đã mang đến màn trình diễn bùng nổ và xứng đáng với sự chờ đợi của fan trong suốt thời gian qua. Và có vẻ như việc đã 2 năm trời mới được trình diễn concert trước các fan, cũng như đang phấn khích và thoải mái với bầu không khí tại Mỹ, mà một số thành viên BTS thậm chí không ngần ngại buông tiếng chửi thề khi trò chuyện cùng fan - điều mà họ bình thường rất ít khi làm.