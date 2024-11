Những khoảng trống quanh người phụ nữ nghị lực, thành đạt

Đối với họ hàng, làng xóm, chị luôn là hình mẫu người phụ nữ nghị lực, giỏi giang và thành công. Nhưng đằng sau đó, chỉ có chị mới biết những khoảng trống quanh mình. Cách đây gần 20 năm, cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ vì anh có người phụ nữ khác. Thời điểm đó, công ty chung của hai người vượt qua những năm tháng đầu đầy cam go, thử thách để phát triển và con gái của 2 người mới 8 tuổi. Anh để lại toàn bộ nhà cửa, sổ tiết kiệm cho chị và con, còn chị đồng ý chuyển toàn bộ cổ phần của mình trong công ty cho anh. Hai người chia tay nhau êm đẹp, thoả thuận chị sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng con, còn anh lo toàn bộ chi phí học hành cho con. Chị quyết định đổi nhà, đổi xe để "refresh" cuộc sống của 2 mẹ con. Số tiền dư được chị dùng để mua một mảnh đất ở ngoại thành và thế chấp sổ đỏ ngân hàng vay tiền đầu tư xây trường mầm non chất lượng cao. Còn tiền tiết kiệm, chị chọn một mảnh đất trong ngõ để xây chung cư mini cho sinh viên thuê trọ. Vì chung cư nhà chị được đầu tư tốt nên dù giá thuê cao nhưng luôn kín chỗ. Có hướng đi đúng, chưa đầy 10 năm sau, chị lại mua được thêm 2 mảnh đất có vị trí tiện lợi để xây chung cư mini cho thuê. Chồng chị tuy đã có gia đình mới nhưng rất quan tâm chăm lo cho con gái. Cháu được đi học những trường tốt, lúc cần đều có giáo viên, người hỗ trợ nên du học thuận lợi, đã học xong thạc sĩ, đang làm trợ giảng và tìm học bổng tiến sĩ ở Đức. Cuộc sống của chị bây giờ bận rộn quản lý trường mầm non, quản lý 3 chung cư mini và thỉnh thoảng sang Đức thăm con. Năm nào chị cũng tổ chức cho cán bộ, giáo viên của trường mầm non đi nghỉ mát. Sinh nhật của mọi người đều được tổ chức trang trọng theo quý. Với nhóm quản lý và bảo vệ của 3 chung cư, chị mua bảo hiểm cho họ đầy đủ, mỗi năm đều có phúc lợi nghỉ phép, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ. Vì vậy, dù làm việc ở trường tư, nhà tư nhưng mọi người đều gắn bó. Mọi người yêu quý chị, ai cũng không muốn vắng mặt trong sinh nhật chị, trong ngày giỗ bố mẹ chị hay dịp lễ tết. Nhưng chị không có ai là bạn bè thân thiết, tri kỷ. Người yêu càng khó. Chị sắc sảo, kỹ tính nên chả ai lọt vào mắt. Nghe nỗi lòng của chị thật thương. Chị đã vượt qua những khó khăn trong hôn nhân, xây dựng một sự nghiệp vững chắc và nuôi dạy con thành tài. Thanh Tâm rất hiểu những nỗi niềm sâu kín mà chị đang trải qua. Chị là một người phụ nữ độc lập và có ý chí mạnh mẽ. Chị đã xây dựng một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đó, chị cũng đang đối mặt với một số vấn đề. Dù được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ, chị vẫn cảm thấy cô đơn vì thiếu vắng một người bạn tâm giao. Việc quản lý nhiều dự án cùng lúc khiến chị luôn trong trạng thái bận rộn và căng thẳng. Đó cũng là lý do khi trở về nhà một mình, chị sẽ thấy chơ vơ, mọi thứ không có ý nghĩa. Dù đã đạt được nhiều thành công nhưng chị vẫn lo lắng về tương lai, đặc biệt là khi con gái đã lớn và có cuộc sống riêng. Để tìm lại niềm vui trong cuộc sống, chị có thể thử áp dụng một số gợi ý. Trước tiên, chị đừng cố gắng kìm nén cảm xúc tiêu cực. Hãy cho phép bản thân được buồn, được khóc. Việc chấp nhận cảm xúc của mình là bước đầu tiên để vượt qua nó. Chị có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình với Thanh Tâm hoặc những người chị tin tưởng để giải phóng năng lượng tiêu cực, lắng nghe thêm ý kiến khách quan của mọi người. Hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, làm những điều mình yêu thích như đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục, du lịch... Chị cũng có thể tham gia các hoạt động xã hội, các lớp học, câu lạc bộ để mở rộng vòng tròn gặp gỡ những người mới và kết nối với cộng đồng. Hãy tìm kiếm những mục tiêu mới, những điều mình muốn làm để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Và quan trọng, chị đừng quá khắt khe với bản thân. Chị đã đạt được nhiều thành công, hãy tự hào về bản thân và đừng quá đặt nặng vào những điều chưa hoàn hảo. Hãy trân trọng những gì mình có: một sự nghiệp thành công, một đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang và nhiều người yêu quý. Hãy tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống. Chị là một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, Thanh Tâm tin rằng chị sẽ vượt qua nỗi trống vắng và tìm thấy hạnh phúc đích thực. Theo Phunuvietnam