'Những kẻ xấu xa' tiếp tục khuấy đảo các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ

Những cái tên còn lại trong bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ gồm:

"The Northman" (6,3 triệu USD)

"Everything Everywhere All at Once" (5,5 triệu USD)

"The Unbearable Weight of Massive Talent" (3,9 triệu USD)

"The Lost City" (3,9 triệu USD)

"Memory" (3,1 triệu USD)

"Father Stu" (2,2 triệu USD)

"Morbius" (1,5 triệu USD)