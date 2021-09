Những idol Kpop thống trị doanh số album mùa hè trong 4 năm qua: Chỉ một năm BTS không góp mặt, TWICE được chính Hanteo công nhận

SEVENTEEN phát hành album '헹가래 [Heng:garæ]' với ca khúc chủ đề 'Left & Right' vào tháng 6/2020 và nhanh chóng đạt doanh số triệu bản. Đây cũng là album thành công nhất mùa hè năm 2020.

1. SEVENTEEN 2. EXO-SC 3. IZ*ONE 4. TWICE 5. ATEEZ 6. Kang Daniel 7. BLACKPINK 8. Stray Kids 9. EXO Baekhyun 10. Red Velvet Seulgi & Irene

BTS phát hành album 'Map of the Soul: PERSONA' vào tháng 4/2019 với ca khúc chủ đề 'Boy With Luv'. Dù từ tận tháng 4 nhưng album này tiếp tục phát sinh doanh số rất cao vào mùa hè 2019. Thêm vào đó, ngay đến cả album nhạc game 'BTS WORLD' phát hành tháng 6/2019 cũng ghi nhận doanh số đáng nể.

1. BTS

2. SEVENTEEN

3. NCT Dream

4. TXT

5. EXO

6. Stray Kids

7. THE BOYZ

8. ASTRO

9. TWICE

10. EXO D.O.

BTS phát hành single 'Butter' vào tháng 7/2021 và dù chỉ là single album nhưng nó đã ghi nhận hơn 2 triệu bản bán được. Thêm vào đó, các album cũ của BTS vẫn tiếp tục phát sinh doanh số mùa hè 2021 và giúp nhóm duy trì vị trí đầu bảng một cách ấn tượng.

Như vậy trong 4 mùa hè gần nhất, BTS đã giữ vững vị trí 'Ông hoàng album mùa hè' sau khi xuất hiện ở vị trí số 1 trong các năm 2018, 2019 và 2020. Vào năm 2020, nhóm phát album album 'Map of the Soul: 7' từ tháng 2/2020 và sau đó là 'BE' vào tháng 11/2020 - không có album nào cận với giai đoạn tracking dữ liệu mùa hè.

Còn đối với nhóm nữ Kpop, TWICE đã chắc suất 'Nữ hoàng album mùa hè'. Dù không thể đứng đầu khi phải cạnh tranh với các nhóm nam Kpop, tuy nhiên theo Hanteo Global, họ lại là nhóm nữ duy nhất xuất hiện trong top 10 của 3 BXH mùa hè (2018, 2020 và 2021) và trong top 20 của 4 BXH mùa hè (2018, 2019, 2020 và 2021).

Bạn đánh giá như thế nào về thành tích của các idol Kpop có doanh số album tốt nhất trong những mùa hè vừa qua?